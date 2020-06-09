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Bursa Emniyeti'nde koronavirüs alarmı! Çok sayıda memur karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 18:12 | Son Güncelleme

Bursa’da geçtiğimiz hafta bir polis memurunun şehit olduğu 2 kişinin öldüğü mahalle kavgasının adından yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri yapılan sağlık kontrolünde koronavirüs çıkınca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde alarm verildi. Operasyona katılan ve Kovid-19 hastası şüpheli şahıs ile yakın temasta bulunan 50’ye yakın emniyet mensubuna korona testi yapılıp karantina işlemi başlatıldı.

Bursa Emniyeti'nde koronavirüs alarmı! Çok sayıda memur karantinaya alındı

31 Mayıs günü 20.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Şehidin cenazesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Orhangazi Şehitlik Mezarlığına defnedilmişti.

Çıkan olaylarda Mahmut Ortaç (26) ve Rüstem Ortaç (24) isimli iki kardeş de hayatlarını kaybetmişti. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklanırken 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BÖLGEYE 2 BİN 500 POLİSLE DRONE DESTEKLİ OPERASYON

Yaşanan olayların ardından bölgeye Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde dev bir narkotik operasyonu düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın bizzat yönettiği Şehit Erman Özcan ’ ismi verilen drone destekli uyuşturucu operasyonuna Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, Narkotik dedektör köpeği Fırtına, TEM Operasyon ekibi, Özel Harekat, KOM Şube, Yunus Timleri, Çevik Kuvvet ve Asayiş Ekiplerinden oluşan 2 bin 500 polis katıldı.

Merkez Yıldırım İlçesinde bulunan Hacivat Mahallesi'nde, yapılan operasyonda 50 kişi daha gözaltına alındı. 788 şahıs sorgusu yapıldı. Şüphelilerin ikamet, araç ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet ectasy hap, 300 gram toz esrar, 270 yeşil adet uyuşturucu ihtiva eden hap, 230 gram sentetik bonzai, 121 kök Hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Gözaltına alınan zanlılar tek tek sağlık kontrolünden geçirildikleri sırada bir kişinin yüksek ateşi olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsa yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca Emniyet genelinde koronavirüs alarmı verildi.

50'YE YAKIN EMNİYET MENSUBU KARANTİNAYA ALINDI

Kovid-19 pozitif çıkan şüpheli şahıs ile yakın temasta bulunan 50’ye yakın emniyet mensubu yapılan testlerin ardından karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin çalışması doğrultusunda virüsün bulaşabileceği personelin tek tek tespit edilerek karantinaya alınacağı öğrenildi.

(İHA)

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