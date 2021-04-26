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  4. Bursa'nın 11 yaşındaki Ramazan davulcusu görenleri şaşırtıyor

Bursa'nın 11 yaşındaki Ramazan davulcusu görenleri şaşırtıyor

26.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşları sahura uyandırmak için 11 yaşında Ramazan davulcusu olan Metin Alpyörük, manileriyle dikkat çekiyor.

Bursa'nın 11 yaşındaki Ramazan davulcusu görenleri şaşırtıyor

Minik davulcu Metin, davul çalması ve seslendirdiği manilerle profesyonel davulculara taş çıkartıyor. Babası Gültekin Alpyörük'ün sürdüğü kamyonetin kasasında davul çalan Metin, mesleğini çok seviyor.

11 YAŞINDA 11 BİN NÜFUSLU MAHALLEYİ SAHURA UYANDIRIYOR

20 yıldır Ramazan ayında davulculuk görevini yapan Gültekin Alpyörük, her yıl yanında götürdüğü 11 yaşındaki oğlu Metin'e mesleğini öğretti. Merak edip davul çalmasını öğrenen Metin, 2 yıldır Ramazan ayında 11 bin nüfuslu İnegöl'ün merkez mahallesi Turgutalp'de ikamet eden vatandaşları sahura uyandırıyor.

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BURSA'NIN EN KÜÇÜK DAVULCUSU

Vatandaşların ilgisini çeken Metin, Bursa'nın en küçük davulcusu olduğunu söyledi. 2 yıldır davul çaldığını söyleyen Metin Alpyörük, "Davul çalmayı babam öğretti bana. Davul çalmayı seviyorum. Bursa’nın en küçük davulcusu benim. Benden başka yok" dedi.

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İHA

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Bursa İnegöl

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