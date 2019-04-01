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Bursa Yenişehir'de, MHP'li Davut Aydın kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:05 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, belediye başkanlığına, kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı Davut Aydın seçildi.  Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yenişehir'de MHP'den aday gösterilen Davut Aydın, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı oldu. İYİ Parti'nin adayı Ercan Özel ise ikinci sırada yer aldı. MHP'li Davut Aydın, AK Parti'li Süleyman Çelik'in yerine belediye başkanlığına seçildi.  DAVUT AYDIN KİMDİR?

Bursa Yenişehir'de, MHP'li Davut Aydın kazandı

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, belediye başkanlığına, kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı Davut Aydın seçildi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yenişehir'de MHP'den aday gösterilen Davut Aydın, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı oldu. İYİ Parti'nin adayı Ercan Özel ise ikinci sırada yer aldı. MHP'li Davut Aydın, AK Parti'li Süleyman Çelik'in yerine belediye başkanlığına seçildi.
DAVUT AYDIN KİMDİR?
Davut Aydın, 1966 yılında, Yenişehir'in Beypınar köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Yenişehir Aydoğdu İlköğretim Okulu'nda okuyan Aydın, ortaokul ve lise eğitimini de Yenişehir İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Aydın, 1984 yılında Yenişehir Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nde işe başladı. Aydın, 1985'te ise Yenişehir Tat Konserve Fabrikası'nda işçi olarak çalıştı. Aydın, 1985- 1986 eğitim- öğretim yılında, Yenişehir Beypınar İlköğretim Okulu'nda vekil öğretmenliği yaptı. Yenişehir Belediyesi'nde 1990 yılında göreve başlayan, evli ve 2 çocuk babası Davut Aydın, 1992 yılından beri Yenişehir Belediyesi Gelir Şefi olarak görev yapıyordu.

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