HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da AK Parti’li ilçe belediye başkanı korona virüse yakalandı

Bursa’da AK Parti’li ilçe belediye başkanı korona virüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesi belediye başkanı Mehmet Keskin korona virüse yakalandı.

Bursa’da AK Parti’li ilçe belediye başkanı korona virüse yakalandı

Bursa’nın Keles ilçesi belediye başkanı Mehmet Keskin korona virüse yakalandı. Belirtileri fark edince hastaneye başvuran başkan Keskin’in covid-19 testi pozitif çıktı.
Mehmet Keskin’in testinin sonuçlanması ile korona virüse yakalandığı öğrenildi. İHA muhabirine konuşan Keskin, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve evde tedavisinin devam ettiğini aktardı. Ailesinin de test yaptırdığını söyleyen Keskin, oğlunun da testinin pozitif çıktığını ve eşinin de bugün test yaptırdığını, sonuçlarının henüz çıkmadığını fakat durumunun iyi olduğunu söyledi.

Vatandaşları virüse karşı uyardı
Birkaç gündür ateşi ve ağrısı olduğunu sonrasında testinin pozitif olduğunu öğrenmesiyle gecikmeden gereken tedaviye başladığını, ilaçları kullanarak ateşinin düştüğünü aktaran Başkan Keskin, vatandaşları da virüse karşı uyardı. Keskin, "Herkes dikkat edecek. Bu hastalık savaş gibi ama normal bir savaşta kurşunun geleceği yer belli bu virüste kurşunun geleceği yer belli değil. Kalabalıktan kaçının, cemiyetlerden ve toplantılardan uzak durun. Belirtileri gösterdiğiniz anda hastaneye başvurun" dedi.
Aynı belediyede daha önce 2 gün başkan vekilliği yapan Seyhan Polat ve görevli 5 belediye personelinin de covid 19 testi pozitif çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çekiliş sonuçları açıklandıÇekiliş sonuçları açıklandı
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Hatay'da yeni koronavirüs önlemi: Artık HES koduyla girilecek
O ilimizde yeni koronavirüs önlemi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkesir Valisi Şıldak açıkladı: Vakalar 3 kat arttı
Vali'den korkutan açıklama: Vakalar 3 kat arttı
Beşiktaş'ta rögarda korkutan patlama!
Beşiktaş'ta rögarda korkutan patlama!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid tedavim tamamlandı
Twitter'dan duyurdu! Koronavirüsü yendi
12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde öldürülmüştü! 19 yıl önceki vahşi cinayet çözüldü
12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde öldürülmüştü! 19 yıl önceki vahşi cinayet çözüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.