HABER

Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi - İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki katlı bir binada yaşanan patlama sonucu çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde yaşlı bir kadının yaşadığı iki katlı binada, doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle binada yangın çıkarken, çevredeki bazı iş yerleri ve araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

PARTNEREn büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!En büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!
Yavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktıYavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlamasıBursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa doğal gaz patlama

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.