Bursa'da trafo patladı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafonun patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cerrah Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünden geçen Enver Kurban (26), bu sırada patlayan trafodan kopan elektrik telinin üzerine düşmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Kurban, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kurban'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

