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Bursa'daki patlamaya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

Bursagaz: "Olayla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Olay yerinde doğal gazla ilgili tüm tedbirler alınmış ve bölgedeki diğer hane ve iş yerlerinin güvenliği sağlanmıştır"

Bursa'da dün doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamayla ilgili dağıtım şirketi tarafından açıklama yapıldı.

Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki iki katlı bir binada dün yaşanan ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Doğal gaz dağıtım şirketi Bursagaz tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, doğal gaz acil ekiplerinin ihbarı alır almaz hızlıca bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Olay yerindeki gerekli tüm önlemlerin itfaiye, AFAD, doğal gaz acil ve polis ekiplerinin iş birliği içinde alındığını ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamanın olduğu binanın yıkılma riski bulunduğundan inceleme yapacak teknik ekiplerimize yetkililer tarafından binaya giriş izni verilmemiştir. Bu sebeple ekiplerimiz daireyle ilgili detaylı araştırma yapamamıştır. Olayla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Olay yerinde doğal gazla ilgili tüm tedbirler alınmış ve bölgedeki diğer hane ve iş yerlerinin güvenliği sağlanmıştır."

Kentte dün 2 katlı bir binada yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın söndürülmüş, çevredeki bazı ev, iş yerleri ve araçlarda hasar oluşmuştu. Olayda yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

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