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Bursalı balcıdan 'kestane balı' sözlerine gönderme: Zaten satışlar iyiydi, bizi etkilemedi

11.12.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen kestane balı faydalarıyla dikkat çekiyor özellikle kış aylarında soğuk algınlığına birebir olmasıyla sıklıkla tüketiliyor. Bursa'da uzun yıllardır bal satan esnaf Özkan Korkmaz da balın özellikle koah hastalarına iyi geldiğini belirterek fiyatının 300 liraya kadar çıktığını belirtti. ''Öncelikle kestane balı diyarı Zonguldak’tan selamlar'' sözüne atıfta bulunan Korkmaz, ''zaten satışlar iyiydi, bu sözün bir etkisi olmadı'' şeklinde konuştu.

Bursalı balcıdan 'kestane balı' sözlerine gönderme: Zaten satışlar iyiydi, bizi etkilemedi

Sosyal medyada en çok konuşulan ve kış mevsiminin vazgeçilmez gıdası olan kestane balının faydaları saymakla bitmiyor.

Bursa'da uzun yıllardır Tahtakale’de bal satan esnaf Özkan Korkmaz, "Kestane balı genellikle kış mevsiminde en çok kullanılan baldır. Sağlığa faydaları ise saymakla bitmez. Bilhassa KOAH hastalığına, üst solunum yollarına, soğuk algınlığına, astım, bronşit ve nefes darlığına çok iyi gelir. Karadeniz bölgesinde, Kastamonu, Bolu, Zonguldak ve Adapazarı yörelerinde yetişir. Kış aylarının vazgeçilmez balıdır" dedi.

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FİYATI 300 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Kestane balı fiyatlarının 125 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıktığını anlatan Korkmaz, "Kestane balı üretimi haziran ve temmuz ayında başlıyor ve iki ay içerisinde kovanlardan sağılıyor. Fiyatları 125 liradan başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. Satışlarımız şu ân iyi. Bu bal kışın en çok satılan ürünümüz’’ dedi.

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''KESTANE BALI DİYARI SÖZÜ SATIŞLARI ARTIRMADI, ZATEN ÇOK SATILIYORDU''

Sosyal medya fenomeni Fehmi Pazarlı’nın, Esra Erol’un programına telefonla bağlanarak, ‘’Öncelikle kestane balı diyarı Zonguldak’tan selamlar’’ sözlerine atıfta bulunan Özkan Korkmaz, "Evet, her tarafta (Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selam) diye bir söz dolaşıyor. Ama bu reklamın satışlarımıza bir etkisi olmadı, çünkü kestane balı zaten revaçta bir ürün ve kışın en çok satılan bal’’ diye konuştu.

(İHA)

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Bursa
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