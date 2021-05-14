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  4. Bursalı dağcılar bin 200 metre derinlikteki Valla Kanyonu'nu yüzerek geçti

Bursalı dağcılar bin 200 metre derinlikteki Valla Kanyonu'nu yüzerek geçti

14.05.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursalı 12 dağcı, dünyanın en uzun 2 kanyonu Valla Kanyonu'nu yüzerek geçti. Bin 200 metre derinlikteki 18 kilometrelik kanyonda dev kayaların üzerinden suya atlayan adrenalin tutkunlarının tehlikeli yolculuğu nefesleri kesti.

Batı Karadeniz'in doğal güzelliklerinden Valla Kanyonu, nefes kesen manzarasının yanı sıra yer yer bin 200 metreyi bulan yüksekliğiyle Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul ediliyor. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarındaki Valla Kanyonu doğa sever adrenalin tutkunu dağcıların da ilgisini çekiyor.

YÜZEREK GEÇTİLER

Bursa ve İstanbullu dağcılardan oluşan 12 kişilik grup dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçti. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, dağcıların dev kayaların üzerinden suya atlaması nefesleri kesti.

ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK YOLCULUKLARINI TAMAMLADILAR

Metrelerce derinlikteki suyu çantalarıyla yüzerek geçen ekip zaman zaman azgın akan şelale ve köpüklerle boğuşmak zorunda kaldı. Suyu aşmanın imkansız olduğu bölgelerde kayalara iple tırmanan dağcılar sık sık ölümle burun buruna gelseler bile pes etmeden 18 kilometrelik adrenalin dolu yolculuğu tamamladı. Dağcı grup daha sonra şehirden ayrıldı.

(İHA)

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