Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak? Bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı

Çok sayıda öğrencinin katılacağı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yani İOKBS 2020 için geri sayım başladı. Sınava 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri katılacak. Şimdi öğrenciler tarafından sınavla ilgili son detaylar araştırılıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman ve İOKBS 2020 saat kaçta? İşte tüm merak edilen detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Saatlerin yaklaşmasıyla beraber İOKBS 2020 ne zaman sorusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. İOKBS yani Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın yani 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar tarafından sınavın gerçekleşmesinin ardından bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. Sınav sonuçları ise 28 Eylül 2020 tarihinde belli olacak ve duyurulacak. Şimdi sınava katılım sağlayacak öğrenciler ve velileri tarafından bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor ve saat kaçta salonda bulunmak gerekiyor gibi sorulara da yanıt aranıyor.