Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak? Bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı

Çok sayıda öğrencinin katılacağı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yani İOKBS 2020 için geri sayım başladı. Sınava 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri katılacak. Şimdi öğrenciler tarafından sınavla ilgili son detaylar araştırılıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman ve İOKBS 2020 saat kaçta? İşte tüm merak edilen detaylar...
Saatlerin yaklaşmasıyla beraber İOKBS 2020 ne zaman sorusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. İOKBS yani Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın yani 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar tarafından sınavın gerçekleşmesinin ardından bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. Sınav sonuçları ise 28 Eylül 2020 tarihinde belli olacak ve duyurulacak. Şimdi sınava katılım sağlayacak öğrenciler ve velileri tarafından bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor ve saat kaçta salonda bulunmak gerekiyor gibi sorulara da yanıt aranıyor.
Sınava katılacak olan öğrencilerin ve velilerinin merak ettiği İOKBS saat kaçta başlıyor sorusuna yanıt olarak; merkezi sistem ile aynı anda başlatılacak ve tek oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınav, saat 10.00’da başlayacak ve saat 12.00’de sona erecek. Sınavda 4 seçenekli olarak öğrencilere 100 adet soru sorulacak. Bursluluk sınavı konuları da öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler; şu anda bulundukları sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Öğrencilerin; kimlik kontrolü ve salona yerleştirme işlemlerinin vaktinde yapılabilmesi adına saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilmiş olan salona alınmak üzere hazır bulunmaları gerekiyor. Öğrencilerin, sınava katılım sağlayabilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı araştırılmaya devam ediyor. Sınav giriş belgesi ve bursluluk sınavı giriş yerleri için Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresi olan meb.gov.tr’deki 2020 - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sınav Giriş Bilgisi ekranından T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile giriş yapmaları ve belgeye ulaşmaları gerekiyor. Sınav giriş için giriş belgesinin yanı sıra T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı ya da geçerlilik süresi devam eden pasaport ve pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşı öğrenciler için de fotoğraflı ve kimlik numaraları KKTC kimlik kartı geçerli kabul ediliyor. Geçerli kimlik belgesi beraberinde olmayan adaylar ise kesinlikle sınava alınmıyor. Aynı zamanda öğrencilerin; beraberlerinde koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurması gerekiyor. Şimdi, bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
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