Burun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değişti

Covid-19'un üç ana semptomu, kalıcı öksürük, yüksek ateş, tat ve koku kaybı olarak görülüyordu ancak İngiliz Profesör Tim Spector yeni koronavirüs belirtilerinin soğuk algınlığıyla benzer belirtiler taşıdığının altını çizdi.

Spector ''Soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomlarla mücadele ediyorsanız, aslında bu Covid-19 olabilir'' diyerek katıldığı televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs belirtilerinin değiştiğini söyledi ve kendini kötü hisseden herkesin test yaptırmasını istedi.

BOĞAZ AĞRISI, BURUN AKINTISINA DİKKAT

Spector, ''Birçok insan burun akıntısı veya boğaz ağrısını önemsemiyor ancak bu semptomlar COVID-19 belirtileri olabilir. Soğuk algınlığınız varsa bir düşünün. COVID olduğunuzu bilseniz de bilmeseniz de mesafenizi koruyun. Maalesef birçok insan bunun farkında değil. Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hapşırma gibi şeylere dikkat etmeliyiz. Klasik üçlü öksürük, ateş ve koku kaybı bu günlerde daha nadir görülüyor'' dedi.

Spector ayrıca, maske kullanmamak ve semptomları bilmememek ya da önemsememek vakaların artmasına neden oluyor açıklamasında bulundu.



