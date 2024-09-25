Burun akıntısına ne iyi gelir? Burun akıntısı hemen nasıl geçer?

Burun akıntısı genel olarak 2 şekilde olur. Bunlardan biri, burun deliklerinden dışarıya akması; ikincisi ise boğazın arkasından aşağıya geniz akıntısı şeklinde akmasıdır. Burundan akan mukusun hem kıvamı hem de şekli altında yatan sebebe göre değişir. Burun akıntısını hızlı bir şekilde geçirmek için altında yatan sebebin bilinmesi gerekir. Burun akıntısı genel olarak kendiliğinden geçse de uzun sürdüğü durumlarda kulak burun boğaz doktoruna danışmak gerekir.
Vücudun çeşitli durumlara verdiği bir tepki olan burun akıntısına neden olan bazı faktörler bulunur. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilen bir semptom olan burun akıntısı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
Rahatsız edici bir durum olan burun akıntısına iyi gelen bazı tedavi yöntemleri bulunur. Burun akıntısı tedavisi şu şekilde sıralanabilir:
Burun akıntısı günlük yaşamı etkileyen rahatsız edici bir sağlık problemidir. Genellikle kendi seyrinde ilerler ve kendiliğinden geçer. Fakat burun akıntısının geçmesi için evde bazı yöntemler uygulanabilir. Burun akıntısının geçmesi için evde uygulanacak en birincil yöntem bol sıvı tüketimidir.
Yüze ve buruna sıcak ve nemli bir bez koymak da burun akıntısını hızlı bir şekilde geçirmeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra tuzlu su ile burun yıkamak hem evde uygulanabilecek kolay bir tedavi hem de burun akıntısını hızlı bir şekilde geçerin bir tedavidir. Sıcak içecekler içmek burun pasajlarını açar ve akıntının hafiflemesine yardımcı olur.
Burun akıntısını hemen geçirmek isteyenlerin uygulayacağı yöntemlerden biri de doktora giderek alerji ve soğuk algınlığı için ilaç kullanmaktır. Doktorun reçete edeceği ilaçlar, yine doktorun tavsiyesi kadar alındığında burun akıntısını hızlı bir şekilde geçirebilir. Ancak bu noktada uzman bir doktora gitmek önemlidir ve ilaçların uzman doktor kontrolünde olmadan kullanılmaması gereklidir.
Soğuk algınlığından dolayı oluşmuş olan burun akıntısının hemen geçirilmesi isteniyorsa, yatılan odaya yatağa yakın bir yere bir kap su koymak da ortamı nemlendirir. Bu yöntemle kuru havanın etkisi azalır ve nemli bir ortam sağlanır. Böylece burun akıntısı daha hızlı bir şekilde geçer.