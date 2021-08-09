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Burun estetiği maske takmaya engel mi?

09.08.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesiyle estetik ameliyatlara talebin arttığını belirten Doç. Dr. İlker Koçak, “Özellikle burun estetiğine talep oldukça arttı. Maske takmanın burun ameliyatlarına engel teşkil ettiğine dair bir kanı var. Ancak buruna baskı uygulamayan üst tarafı metalden oluşan cerrahi maskeler bu tür durumlarda kullanılabilir” dedi.

Burun estetiği maske takmaya engel mi?

Burun estetiği olmak isteyenlerin pandemiyi fırsat bildiğini söyleyen KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Koçak, “gerek sokağa çıkma kısıtlamaları ve gerekse evden çalışma imkanı nedeniyle bu dönemde burun ameliyatlarına talep arttı. Hastalar ameliyat sonrası evde daha uzun iyileşme süresi geçirebiliyorlar” diye konuştu.

“MASKENİN BURUN UCUNA BASKI UYGULAMAMASI GEREKİR”

Burun ameliyatı sonrası maske kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yapan Koçak, Pandemi şartlarında artık toplum içine girebilmek için maske kullanımı gereklilik haline geldi. Piyasada pek çok maske çeşidi olduğunu görüyorsunuz. Burada önemli olan burun estetiği sonrası maskenin buruna ve özellikle burun ucuna baskı uygulamaması gerekir. Bu nedenle burun estetiği sonrası üst tarafında metali olan cerrahi maske kullanımı daha uygundur. Maskenin metaline, yüzümüze takmadan önce burnumuza temas etmeyecek şekilde uygun şekli vermeli, böylece burun ucuna baskı yapmamalıyız. Yine buruna baskı yapmayacak şekilde N95 ve N99 maskeler de ameliyat sonrası kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

BURUN AMELİYATI OLANLAR KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRABİLİR

Burun estetiği olmak isteyen hastaların ameliyat sonrası koronavirüs testi yaptırabileceğini belirten Koçak, ameliyattan1 hafta sonra burun içi Kovid-19 sürüntü testi yapılabileceğini, bu durumun burun sağlığı açısından hiçbir sakıncası olmadığını söyledi.

(DHA)

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