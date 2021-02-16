Burun estetiği olanların maske takması sakıncalı mı?

Pandemi nedeni ile Türkiye de tüm dünya ülkeleri gibi en az etkilenmek için birçok tedbir alıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önderliğinde yürütülen bu önlemler kapsamında elektif ameliyatlara yapılan kısıtlama Mayıs ayında kalktı. KBB ve Baş & Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Barışkan, kısıtlamaların kalkmasıyla tüm dünyada estetik operasyon başvurularında artış gözlemlendiğini belirtti.

Pandeminin yüz bölgesi ameliyatları için bir fırsat haline dönüştüğünü belirten Op. Dr. Serkan Barışkan,”Hepimizin en çok değişiklik yapmak istediği bölge kuşkusuz yüzümüz. Gelişen tekniklerle iyileşme süresi çok kısalsa da yüzde yapılan değişiklikleri saklamak zor. Bu yüzden gizlilik arayanlar bu dönemi fırsat bildi. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve evden çalışma imkanı dolayısıyla normal yaşantımızda saklamakta güçlük çekeceğimiz yüz bölgesindeki ameliyatlar için en doğru zaman” dedi.

BURUN ESTETİĞİ MASKE TAKMAYA ENGEL DEĞİL!

Burun estetiği için başvuranların en büyük kaygısının ameliyat sonrası maske kullanımı konusu olduğunu dile getiren Dr. Barışkan,”Pandemiden dolayı ‘ameliyat sonrası maske kullanabilir miyim?’ sorusu hastaların merak ettiği konulardan biri haline geldi. İçinde bulunduğumuz şartlarda toplum içine girebilmek için maske kullanımı şart. Son dönemde pek çok maske çeşidi hayatımıza girdi. Pekiyi ameliyat sonrası hangi maskeler uygun? Burun estetiği sonrası maske seçiminde temel prensip buruna baskı uygulamamak olmalıdır. Bu prensip temel alınarak maske seçimi yapılmalıdır. Burun estetiği sonrası cerrahi maske kullanılırken telli olmasına dikkat etmeliyiz. Tele, uygun şekli yüzümüze takmadan önce vermeli, böylece burun ucuna baskı yapmamalıyız. Onun dışında iyileşme sürecinde burun ucuna baskı yapmayan her türlü maskeyi tercih edilebilir ve siperliklerden de destek alabiliriz” şeklinde konuştu.