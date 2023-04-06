Burun kıllarına yapıştırdığı ağda başına iş açtı! Evde ağda yapmanın sonucu...

Burun deliğindeki kıllar vücuda girecek çeşitli bakterileri ve enfeksiyonları koruyor. Bu nedenle uzmanlar burun kıllarını aldırmanın çok da doğru olmadığını paylaşıyor. Ancak burundan dışarı çıkan kıllar istenmeyen görüntülere sebep olabiliyor. Burun kıllarından kurtulmak için en sık kullanılan yöntem kulak çubuğuna batırılan ağda yöntemi. TikToker Abbie, burnundaki kıllardan kurtulmak için evde bu yöntemi denedi.

BURNUNDA KALAN AĞDA NEFES ALMASINI ZORLAŞTIRDI

Abbie burnundaki çubuklardan bir tanesini çıkarmaya çalıştı. Ancak yalnızca çubuğu çekebildi. Burnunun içinde kalan ağdayı görünce yaşadığı şoku videoya aldı. Abbie, burnunda kalan ağda için “Ne yapacağım? Aman Tanrım, çıldırıyorum çünkü nefes alamıyorum." diyerek panik oldu.

Hâlâ tomurcuğu çıkarmak için mücadele eden Abbie, diğer kulak çöpünü burnundan çıkarmaya karar verdi ama onunda burnunda kalmasından korktu. Çok acıdığını paylaşan Abbie, videoyu kapatarak burnundaki ağdaları sakin bir şekilde çıkarmaya gitti.

PARMAKLARIYLA KOPARMAK ZORUNDA KALDI

Abbie daha sonra onları dışarı çıkarmak için nasıl güç kullanmak zorunda kaldığını paylaştı ve sonunda "parmaklarımla oraya girmek zorunda kaldım ve ben de onu koparttım" dedi.



