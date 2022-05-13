Burun tıkanıklığına, kuruluğuna ne iyi gelir? Burun tıkanıklığı ve kuruluğu tedavisinde evde uygulanabilecek doğal yöntemler var mıdır?

Kış mevsiminde çok açılan kaloriferler, kuru hava ile birlikte burun kuruluğu, burun tıkanıklığı hatta burun kanamalarına kadar gidebilen problemlere sebep olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, ‘Günde en az iki litre su için, nemlendiricilerden, spreylerden ve buhar tedavisinden faydalanın’ diyor. Gelin burun tıkanıklığına ne iyi gelir daha detaylı görelim.

BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

“Burun içi kuruduğunda, rahatsız edici ve bazen ağrılı olabilir. Kuru bir burun için, buhar inhalasyonu, nemlendirici ve burun spreyleri veya burun yıkamaları kullanılabilir. Kuru bir burun genellikle zararsızdır. Bununla birlikte, tedavi edilmezse, kaşıntı, yanma, kabuklanma, burun kanaması, tıkanıklık gibi rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Buna engel olabilmek için evinizde yapabileceğiniz pratik çözümler mevcut” diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, burun kuruluğunu engelleyebilmek için pratik yöntemleri anlattI.

Odanızı nemlendirin

Nemlendiriciler, burun tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı olabilir. Nemli ortam, burun tıkanıklığını hafifleten ve sinüslerin düzgün bir şekilde drenajını sağlayan nazal geçişi nemli tutmaya yardımcı olur.

Nemlendiriciler, evlerde ve ofislerde klima ve merkezi ısıtma nedeniyle kaybedilen nemin yerini alabilir. İdeal olarak, bir kişi her ikisi de sağlığa zararlı olabilecek küf ve bakteri üremesini önlemek için nemlendiricilerini her gün temizlemelidir. İdeal nem oda sıcaklığına bağlı olarak yüzde 30-50 arasında değişmektedir. Daha yüksek nem seviyelerinin, belirtileri daha da kötüleştirebilecek toz akarlarının ve diğer alerjenlerin büyümesini destekleyebileceğini belirtmek önemlidir. Bağıl nemi ölçen bir cihaz olan bir higrometre, bir kişinin nemlendiricinin ne zaman ve ne zaman kullanılacağına karar vermesine yardımcı olabilir.

Buhar soluyun

Nemlendiriciye erişimi olmayan insanlar, buharı; sıcak su torbası, sıcak duş, banyo veya saunadan sağlayabilirler. Bununla birlikte, buhar inhalasyonunun yararları geçicidir. Cildi yakmaktan kaçınmak için suyun kaynamadığından veya aşırı sıcak olmadığından emin olunmalı.

Bol su için

Çok az su içmek, nazal pasajlar dahil olmak üzere vücudun dokularını kurutabilir. Burnun nemli kalması için en iyi yol, günde en az 2 litre su içmektir.

Tuzlu burun spreyleriyle burnunuzu yıkayın

Tuzlu burun spreyi, kuru bir burun için yardımcı olabilir. Tuzlu burun spreyleri burun pasajlarını nemlendirir. Bu, mukus akışını iyileştirmeye yardımcı olur ve iltihaba neden olmadan önce toz, kir ve polen gibi tahriş edici maddeleri temizler.

Tuzlu burun spreyleri eczanelerden alınabilir. Her zaman bu ürünlerin ambalajını dikkatle okuyun ve talimatları takip ettiğinizden emin olun. Alternatif olarak aşağıdakileri kullanarak evde tuzlu sprey yapabilirsiniz:

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Bir bebeğin tıkanıklığını gidermeye yardımcı olmanın en güvenli ve en etkili yollarından biri, tuzlu su spreyi veya burun damlasıdır. Bu ürünler reçetesiz satılmaktadır.

Ancak siz veya çocuk doktorunuz bir tedavi planına karar vermeden önce, bu tıkalı burnun neye neden olduğunu bilmeniz gerekir. Burun tıkanıklığı, burun boşluğundaki kan damarları ve doku çok fazla sıvı ile dolduğunda meydana gelir. Uyumayı zorlaştırabilir ve sinüs enfeksiyonu (sinüzit) gibi sorunlara yol açabilir. Tıkanıklığın nedeni bir alerji de olabilir. Bazen tıkanıklık daha ciddi bir sorunun işareti olabilir. Soğuk algınlığı nedeniyle tıkalı bir burun genellikle tuzlu su damlaları ile çözüme kavuşturulur. Bebeğinizin odasına nem oluşturacak buharlaştırıcı koyabilirsiniz. Küf ve bakteri oluşumunu önlemek için, makinenin talimatlarına göre suyu her gün değiştirin ve buharlaştırıcıyı temizleyin ve kurulayın. Bebeğinize ılık duş aldırın. Bebeğin başının altına bir yastık yerleştirin kafası ayaklardan daha yukarıda olacak şekilde hafif bir açı elde edin. (Ancak bu durum bebeğiniz 2 yaşından büyükse yapılmalı. 2 yaşından küçüklere ani bebek ölümlerine yol açabileceğinden yastık konulması önerilmiyor)

BURUN TIKANIKLIĞINA EVDE ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Nazal pasajları tahriş edebilecek koruyucu içermeyen iyotsuz tuz

Karbonat

Bir bardak içme suyu

Küçük ince bir sprey şişesi veya 50 cc.’lik boş şırınga (iğnesiz)

Salin solüsyonu yapılışı (Yetişkinler için)

Üç çay kaşığı tuzu bir çay kaşığı kabartma tozuyla karıştırın ve karışımı küçük hava geçirmez bir kapta saklayın.

Bir çay karışımı suya ekleyin

Çözeltiyi sprey şişesine veya şırıngaya dökün.

Kullanım şekli

Başı öne doğru eğin, burun içinden yavaşça nefes alın ve solüsyonu her burun deliğine bir veya iki kez püskürtün.

Birçok doğal ev ilacı, burun tıkanıklığınızı gidermeye yardımcı olabilir. Bir virüs veya soğuk, sinüs tıkanıklığının en yaygın nedenidir, ancak bakteriyel bir enfeksiyon da zaman zaman buna neden olabilir. Burun tıkanıklığınız varsa başağrısı, tıkalı burun veya burun akıntısı, boğaz ağrısı, yorgunluk ve

öksürme yaşabilirsiniz.