Burundi'de 1,7 milyon kişi gıda sıkıntısı yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Burundi'de 1,7 milyon kişinin gıda güvensizliğinden etkilendiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, toprak kalitesinin kötüleşmesi, tarım ekipmanlarının eksikliği, tekrarlanan doğal felaketler, ürünlere zarar veren organizmaların çokluğu gibi nedenlerle çiftçilerin baskı altında olduğu belirtildi.

"Neredeyse 5 yaş altı her 10 çocuktan 6'sı kronik kötü beslenme ile karşı karşıya, bu dünyadaki en yüksek oranlardan biri." ifadesine yer verilen açıklamada, ülkede 1,7 milyon kişinin gıda güvensizliğinden etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, iklim değişikliğinin gıda güvensizliğini artırdığı, sellerin verdiği zararların çok sayıda insanın yerinden olmasına yol açtığı hatırlatıldı.

