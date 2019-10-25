Buse Terim ve Boyner, Forum Trabzon'da Trabzonlularla buluştu

İSTANBUL (AA) - Buse Terim, Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırladığı ve geçen günlerde satışa sunulan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında Trabzon'da Trabzonlularla bir araya geldi.

Boyner açıklamasına göre, Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu, seçili Boyner mağazalarıyla birlikte Trabzon’da da miniklerin beğenisine sunuldu.

İş birliğinin heyecanını paylaşmak için 24 Ekim’de Forum Trabzon’da Boyner ev sahipliğinde Buse Terim ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Buse Terim, yeni koleksiyonu ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Terim, Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek şunları kaydetti:

"Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile yeni sezonda Boyner’in çocuk giyim kategorisine farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Güncel çizgilerle tasarlanan, tüm çocukların seveceği bir koleksiyon yapma hedefiyle yola çıktık. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon yarattık. Kendi kızıma da keyifle giydirdiğim, heyecan verici bir koleksiyon oldu."