Buse Terim ve Boyner, Forum Trabzon'da Trabzonlularla buluştu

Terim ayrıca, "Baby on the Go" patik koleksiyonundan kız ve erkek bebekler için 3’er patik modelini "Boyner X Baby on the Go" adıyla sadece Boyner’e özel olarak hazırladıklarını ve bu iş birliklerinin İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda da devam edeceğini dile getirdi.

Öte yandan açıklamaya göre, Buse Terim "X Boyner Çocuk Koleksiyonu", Trabzon’la birlikte İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya ve Samsun şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr’de aileler ve miniklerle buluşuyor.