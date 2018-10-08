Bütün dünya buz kesti!

Aşırı sağcı ve Trump hayranı aday Jair Bolsonaro, başkanlık seçimlerinin ilk turunu açık ara önde tamamladı.

Brezilyalı Trump seçimin ilk turunu önde tamamladı

1 / 31 Yüzde 46 oya ulaşan Bolsonaro'nun taraftarları, sonuçların belli olmasıyla sokaklara döküldü.

2 / 31 Özellikle ülkenin büyük kentleri Rio de Janerio ve Sao Paulo'da ırkçı adayın destekçileri kutlama yaptı.

3 / 31 Sonuçları seçim merkezinde bekleyen bir Bolsonaro taraftarı, ilk tepkisini veriyor.

4 / 31 Yüzde 50 barajını ilk turda aşamasa da, Trump hayranı aday ikinci tura büyük bir moralle girecek.

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7 / 31 Bolsonaro'nun rakibi, İşçi Partisi'nin adayı Fernando Haddad ise yüzde 29'da kaldı.

8 / 31 Bir Osmanlı torunu olan Haddad, 28 Ekim'deki ikinci turda başkanlık için Bolsonaro ile yarışacak.

9 / 31 İşçi Partililer, sonuçların duyurulmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

10 / 31 Bazıları ise hapiste olan İşçi Parti'li eski devlet başkanı Lula da Silva'nın posterlerini taşıdı.

11 / 31 BBC Latin Amerika muhabiri Katy Watson'a göre, seçimler Brezilya'nın ne kadar bölünmüş olduğunu gösterdi.

12 / 31 Sağcılar, bir zamanlar eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın liderlik ettiği İşçi Partisi'ni tekrar başa geçirmemeye kararlı.

13 / 31 Solcular ise, ülkenin genç demokrasisine tehdit olarak gördükleri bir kişiye oy vermeyi düşünmüyor.

14 / 31 Ancak silahlanma kanunlarını esneterek suça darbe indirmek isteyen ve askeri yönetimlere sıcak baktığını kaydeden Bolsonaro'ya destek oldukça büyük.

15 / 31 Peki, dünyayı ürküten Bolsonaro kim? Seçim kampanyasında uğradığı bıçaklı saldırıyla popülaritesini artıran aday, ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik açıklamalara sahip.

16 / 31 Sosyal Özgürlük Partisi'nin adayı Bolsonaro, ülkeyi cehenneme çeviren 1964-1985 yılları arasındaki diktatörlük rejimini savunan bir isim.

17 / 31 Öyle ki, diktatörlük döneminde daha fazla insanın ölmesi gerektiğini dile getiriyor.

18 / 31 Aşırı sağcı aday, özellikle suçlulara karşı acımasız yöntemler uygulayacağını söylüyor ve bu vaat rekor suç oranlarına sahip Brezilya'da büyük taraftar topluyor.

19 / 31 İşkenceden meşru bir yöntem olarak bahseden Bolsonaro, Brezilya parlamentosunun alt kanadında 27 yıldır milletvekili.

20 / 31 Irkçı aday, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğunu söylemişti.

21 / 31 Pek çok kişi de söylemleri nedeniyle siyasetçiyi 'Brezilyalı Trump' olarak anıyor.

22 / 31 Katolik olan Bolsonaro, geleneksel aile değerlerini koruyacağı vaadiyle de Hristiyanlardan destek görmüştü.

23 / 31 Dünya Bolsonaro'yu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye ya da Filipinlerin lideri Rodrigo Duterte'ye benzetiyor.

24 / 31 Irkçı adayın Twitter'da yaklaşık 1 milyon 650 bin takipçisi var.

25 / 31 ABD'de Brown Üniversitesi'nin Brezilya Girişimi Direktörü James N. Green, Bolsonaro'nun göreve seçilmesi halinde ABD Başkanı Trump'tan daha dengesiz ve ideolojik olacağını söylüyor.

26 / 31 Guardian gazetesine konuşan Green, "Bolsonaro, Trump'tan çok daha tahmin edilemez biri. Trump şarlatanlık, kandırma üzerine bir imparatorluk kurdu ve bunu uzunca bir süre sürdürdü. Şimdi de aynısını Başkan olarak sürdürüyor. Bolsonaro'nun şöhret için iddia ettiği şeyler insanlar hakkında berbat şeyler söylemesi, onları kışkırtması" dedi.

27 / 31 Green, "Eğer kazanırsa neler olacağını hayal bile etmek istemiyorum" diye ekliyor.

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29 / 31 Eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad, yolsuzluk nedeniyle cezaevinde olan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından destekleniyor. Haddad, gelen sonuçlarla birlikte demokrasinin tehlikeye girdiğini belirterek ikinci turda herkesin Bolsonaro'ya karşı birleşmesini istedi.

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