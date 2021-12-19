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''Bütün gün oturup yemek yiyorum" diyenler! Bu yöntemlerle iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz

19.12.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün boyu sürekli acıkıp yemek yiyen sonra da pişmanlık yaşayan birçok kişi var. Neyse ki bazı ipuçları ile sürekli yemek yemeyi önlemek ve aşırı seviyede olan iştahı kesmek mümkün! Gelin, en etkili iştah kesme yöntemlerini beraber inceleyelim.

''Bütün gün oturup yemek yiyorum" diyenler! Bu yöntemlerle iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz

Yemek yemek, hayatın devamlılığı için büyük bir ihtiyaç olsa da her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmamak gerekiyor. İhtiyaç olmadığı halde tüketilen gıdalar, kalıcı kilo olarak geri dönüyor. Bu durumdan rahatsızlık duyanlar, alışkanlık haline getirilmiş aşırı yeme problemi için iştah kesici yöntemleri merak ediyor. Göz önündeki yiyecekleri uzaklaştırmak, aç kalmaya engel olmak ve irade göstermek gibi basit davranışlar; iştah kesme konusunda etki gösteriyor.

AÇ KALMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Bu öneri, iştah kesme konusunda biraz garip gibi gözükse de çok etkili bir yöntem. İştahınızı kesmek için acıktığınızda yemek yemeyi ertelerseniz en sonunda dayanamaz ve 1 tabak yemek tüketmek yerine o anki açlık sebebiyle 2 tabak tüketebilirsiniz. İşte, aç kalmamaya özen göstermeniz bu yüzden çok önemli. Az az ve sık sık beslenerek aşırı iştah halinin önüne geçebilirsiniz.

GÖZ ÖNÜNDEKİ YİYECEKLERİ UZAKLAŞTIRIN

Bir yiyeceği yemeyi düşünmüyorsanız bile onu gördüğünüz an fikriniz değişebilir. "Şu an tokum, onu yemem gerekmiyor." deseniz bile göz önündeki yiyecekler, sürekli dikkatinizi dağıtır. Yiyecekler gözünüzün önünde olduğu sürece iradenize yenik düşüp onları yeme ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden oturduğunuz veya çalıştığınız odalarda göz önünde bulunan yiyecekleri ortadan kaldırın.

HER ÖĞÜN SONRASINDA DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN

Yemekten sonra dişleri fırçalamak, beyne yemek zamanının bittiğine dair sinyaller gönderir. Ağızdaki diş macunu tadı ve temizlik hissi de bir süre yemek yeme hissini engeller. Yeni temizlemiş olduğunuz dişlerinizi hemen kirletmek istemeyeceğiniz için gereksiz yere bir şeyler yemenin de önüne geçmiş olursunuz. Her öğünden sonra dişlerinizi fırçalamak, diş sağlığınıza katkı sağladığı gibi doyduğunuz halde yemek yemenizi de önler.

İRADENİZİ KORUYUN

Ne kadar iştah kesme yöntemi uygularsanız uygulayın, asıl gücün kendinizde olduğunu unutmayın. Kararlı bir şekilde aşırı yemeye karşı göstereceğiniz irade, aslında en başarılı yöntem. Kendinize bazı sözler vererek aşırı beslenme konusunda temkinli olabilirsiniz. Sürekli acıkmanıza ve kilo almanıza yol açacak şekerli yiyeceklerden kaçınıp sağlıklı gıdalara yönelebilirsiniz. Acıktığınız zamanlarda aşırıya kaçmadan beslenme konusunda irade göstererek iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz.

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