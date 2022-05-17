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Bütün sermayesini alıp götürdüler! 'Bana kısmet olmadı, hırsızlara kısmet oldu'

17.05.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de iki kişinin park halindeki minibüsten 44 bin lira değerinde çorap çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaşanan hırsızlıktan dolayı zararının büyük olduğunu söyleyen Kazım Kaya, ''bütün sermayemi alıp gidiyor. Güvenlik kameraları kaydetmiş ama adamların yüzleri çıkmıyor. Plakaları sökmüşler. Ben mallarımı cuma günü müşterime gönderecektim. Bana kısmet olmadı, hırsızlara kısmet oldu" sözleriyle açıkladı.

Bütün sermayesini alıp götürdüler! 'Bana kısmet olmadı, hırsızlara kısmet oldu'

Olay, dün saat 06.30 sıralarında, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Kaya kargoyla müşterisine yollamak üzere 25 bin 200 çift çorabı cuma günü minibüse yükledi. Rahatsızlanan Kaya, malları daha sonra götürmek üzere minibüsün kapılarını kilitledi. Kaya dün sabah geldiğinde ise, bagaj kapı kilidi kırılan minibüsten 44 bin lira değerindeki çorapların çalındığını gördü. Kaya'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

"MALLARIM BANA KISMET OLMADI"

Yaşanan hırsızlıktan dolayı zararının büyük olduğunu söyleyen Kazım Kaya, "Aracımdaki tüm ürünlerim çalındı 25 bin 200 çift çorap vardı hepsini hırsız çaldı. Herhalde beni tanıyan biri ben öyle tahmin ediyorum. Sabah 06.00'da gelip bütün sermayemi alıp gidiyor. Güvenlik kameraları kaydetmiş ama adamların yüzleri çıkmıyor. Plakaları sökmüşler. Yan sokakta kasadan bir çuval düşürüyor. İnip çuvalı tekrar kasaya koyuyor. Aracımda hiçbir ürünüm kalmamış. Bu benim tanıdığım biri, çünkü kasadaki değersiz ürünleri almamış. Ürünlerimin etiketleri belli, pazarlarda esnaflarda ürünlerimi gören olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi. Konuşmasının devamında çorapların kasada olma nedenini anlatan Kaya, "Ben mallarımı cuma günü müşterime gönderecektim. Rahatsız olduğum için pazartesi gününe kaldı. Pazartesi günü sabah 06.30'da bu hırsızlar gelip mallarımı çalıyorlar. Yoksa bu malları müşterime gönderecektim kargoyla. Mallarım bana kısmet olmadı, hırsızlara kısmet oldu" sözleriyle açıkladı.

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HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler, plakası sökülmüş, brandalı kamyoneti park halindeki panelvan minibüsün yanına yanaştırıyor. İki şüpheli, malları yükledikleri kamyonetlerine binip uzaklaşıyor. Bir süre gittikten sonra kamyonetten bir çuval düştüğü ve bir şüphelinin o çuvalı tekrar alıp yollarına devam ettikleri görülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
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