Büyük bedenli kadın yargılara meydan okudu! "Beden pozitifliği için değil seks yapmak için soyunuyorum"

Kadınların sıkı toplum yargılarından korunmak için birbirlerini desteklemek adına başlattıkları beden pozitifliği giderek yayılıyor. Birçok kadın kilosunu, toplumun vücudunda kusur olarak gördüğü bölümleri ve tüylerini özgürce paylaşarak diğer kadınlara destek oluyor. Ancak bu bakış açısı büyük bedenini sergileyen her kadının beden pozitifliği yaptığı düşüncesini doğurabiliyor.

Büyük bedenli bir kadın olan Nikki Garza, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda pozitifliği teşvik etmek için soyunmadığını ve sadece "sevişmek" istediğini söylüyor. striptizden iç çamaşırına uzanan seksi çevrimiçi videolarının "susuzluk tuzağı" olduğunu söylüyor ve sosyal medya kullanıcılarının onun güzelliğini takdir ettiğini söylüyor.

Kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı videoda "Vücut pozitifliği ilhamını paylaşmıyorum." dedi. Garza, "Ben de şişmanım. Şişman kızlar sadece var olmaya ve sevişmeye çalışıyor" diye ekledi. İnsanlar, viral hale gelen videoya oldukça fazla beğeni ve yorum yaptı.



