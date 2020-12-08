Büyük Fetö operasyonunda Eskişehir’de 5 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik, İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Eskişehir’de de 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda, Yargıtay kararlarına uygun şekilde örgütsel iletişim modeline göre irtibat sağladıkları, terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen, şüphelilere yönelik operasyonlar başlatıldı.

Operasyon kapsamında Eskişehir’de 3 muvazzaf astsubay, 1 eski askeri öğrenci, ile Ankara GATA yapılanmasında bulunan 1 yarbay gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyete götürüldüğü işlemlerinin burada devam ettiği öğrenildi.

