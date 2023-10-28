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BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ nerede, ne zaman ve saat kaçta? Büyük Filistin mitingine nasıl gidilir, kimler katılacak?

28.10.2023 14:49 | Son Güncelleme:
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Büyük Filistin Mitingi yer ve saat bilgisi merak ediliyor. İsrail'in Gazze'ye ilişkin yaptığı saldırılar nedeniyle İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi gerçekleştirileceğine dair açıklama AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılmıştı. Büyük Filistin Mitingi'ne katılmak isteyen vatandaşlar detaylı bigliye ulaşmak istiyor. Peki, Büyük Filistin Mitingi nerede, ne zaman ve saat kaçta? Büyük Filistin mitingine nasıl gidilir, kimler katılacak?

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ nerede, ne zaman ve saat kaçta? Büyük Filistin mitingine nasıl gidilir, kimler katılacak?

Büyük Filistin Mitingi ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek için bugün Büyük Filistin Mitingi düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de mitinge katılması bekleniyor. İşte Büyük Filistin Mitingi hakkında detaylı bilgiler...

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA?

Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

filistin miting

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ İÇİN ATATÜRK HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

Büyük Filistin Mitingine katılmak isteyenler Atatürk Havalimanı'na giden araçlara binecekler. trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşım sağlayabilmek adına Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu tercih edilebilir.

İsteyenler Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapabilirler.

Öte yandan ulaşım için Marmaray da tercih edilebilir. Sirkeci civarında bulunanlar Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya gidip enikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilirler.

Günün önemli manşetleri


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Filistin

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