Büyük fırsatlar... Oğlak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar sosyal çevrenizde değişimler meydana gelecek. Aşk ve arkadaşlık arasında kalan ilişkiler gündeme gelebilir. İş arkadaşlarıyla ilişkilerinizde daha mesafeli, profesyonel davranmalısınız. İş ortamında oluşan aksilik ve krizleri yetenekleriniz ve zekanız sayesinde başarıyla çözebilirsiniz. Süreç boyunca çevrenizle kurduğunuz ilişkiler, insanlarla iletişiminiz iş hayatınız için fayda getirebilir.

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Finansal konular sizin için önem kazanıyor olacak. Zaman zaman keyfi harcamalar yapabilir, çocuklarınız için maddi konularda daha hırslı olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ise kendi istekleriniz, kendi beklentilerinizin karşılanması sizin için daha önemli olabilir. İstediğinizi elde edebilir, ilişkilerde kendinize güvenerek istediğiniz dengeyi yaratabilirsiniz. Fakat bu süreçte bencillikten kaçınmalısınız.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde dengeler aniden değişebilir. Bazı kişilerden yana rahatsız olduğunuz tavırlar görebilir, bazı kişilerden uzak kalmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Negatif enerjiye sahip insanlardan, ortamlardan uzak kalmaya özen göstermeli, etrafınızın etkisi altında hareket etmemelisiniz.

17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerde, hayatınızın farklı alanlarında ilahi adalet durumu çalışabilir. Aşk ilişkileri halı altına süpürülen, görmezden gelinen konular açığa çıkabilir. Krizleri çözmek veya ilişkiden uzaklaşmak arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Yaşama dair isteklerinize ulaşmakla ilgili hak ettiğinize dair inanç geliştirmeli, şanssızlık, bahtsızlık gibi karamsar inançlardan uzaklaşmalısınız.

18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında geleceğe dair daha net planlar ve tasarılar içerisinde olacak, kendi hedeflerinize ve kendi düşüncelerinize odaklanacaksınız. Finansal konularda riskler almak isteyebilir, riskli yatırımlarla ilgilenebilir, araç alım-satımlarıyla ilgili harekete geçebilirsiniz.

