Büyük gizem çözüldü: Uzayın derinliklerinden geliyorlar

Hayalet parçacıklar olarak adlandırılan, gezegenlerden hatta insan vücudundan fark edilmeden geçen nötrinolar hakkında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Evrenden önce oluşan atom altı parçacıklar hakkında uzun süredir çalışmalar sürüyordu. Uzayın derinliklerinden gelen 'hayalet parçacıklar' muhtemelen süper kütleli kara delikler tarafından beslenen galaktik çekirdeklerden kaynaklanıyor.

Almanya’da Würzburg Üniversitesi’nin yeni araştırmasına göre, derin uzay hayalet parçacıkları muhtemelen süper kütleli kara delikler tarafından beslenen galaktik çekirdeklerden kaynaklanıyor.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYABİLİR

Milliyet'te yer alan habere göre; Evrende önce oluşan hayalet parçacıklar, kütleleri olmadığı ve madde ile zar zor etkileşime girdikleri için 1956’da ilk keşfedildiklerinden beri kaynakları gizemini koruyordu. Bilim insanları, fotonlardan sonra Dünya’daki en yaygın ikinci parçacıklar olan hayalet parçacıkların kaynağının belirlenmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Uzmanlar, bu keşfin maddenin basit parçacıklardan Dünya’daki her şeyi yaratan karmaşık parçacıklara nasıl evrimleştiğini daha iyi anlamayı sağlayacağını ifade etti.



