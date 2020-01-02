Büyük ikramiye çıkan bilet talihlileri 20'şer milyon TL'lik ikramiyelerini aldı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde biletlerine büyük ikramiye vuran Gazinatep ve Bursa'daki talihliler 20'şer milyon TL'lik ikramiyelerini aldılar.

İŞTE BÜYÜK İKRAMİYE SAHİPLERİ

Bursa İnegöl'de ikramiyeyi kazanan kişinin inşaat işçisi ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Gaziantep'teki talihlinin ise 7 çocuğunun olduğu belirtildi.

İstanbul'daki ikramiyenin satılmayan bir bilete isabet ettiği bildirildi. İzmir talihlisi henüz ortaya çıkmadı.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. İkramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'da satılan biletlere çıkmıştı.



