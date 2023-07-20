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Büyük kriz kapıda! AB’den ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: ‘Yakıyorlar’

20.07.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bu seferde tahıl koridoru krizi yaşanıyor. Rusya, koridordan geçen günlerde ayrılmış ve geri dönmek için şartlarını açıklamıştı. Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi sonrasında Ukrayna limanlarını bombaladığını ve büyük miktarda tahılın yandığı aktarıldı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaşananlar için "Büyük bir gıda krizine yol açacak" yorumunu yaptı.

Büyük kriz kapıda! AB’den ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: ‘Yakıyorlar’

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Borrell, Ukrayna'daki durumun önde gelen gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

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"AYNI ZAMANDA TAHILI YAKIYORLAR"

Rus ordusunun son birkaç gündür Ukrayna'nın Odessa limanındaki altyapıyı bombaladığını, bu sırada 60 bin ton tahılın yandığını söyleyen Borrell, "Rusya sadece tahıl anlaşmasından çekilmedi. Aynı zamanda tahılı yakıyorlar." dedi.

"DÜNYADA BÜYÜK BİR KRİZE NEDEN OLACAK"

Rusya'nın yaptıklarını "barbarca" olarak nitelendiren Borrell, "Bu durum dünyada büyük bir gıda krizine neden olacak." diye konuştu.

20 MİLYAR AVROLUK DESTEK İDDİASI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıya video konferans ile bağlanacağını aktaran Borrell, Ukrayna'ya uzun vadede nasıl destek verileceğini ele alacaklarını bildirdi.

Borrell, Ukrayna'ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu'nun "çok ciddi miktarda" artırılması gerektiğini, bunun için bir plan hazırladığını ve bakanların plana onay vermesini umduğunu dile getirdi.

Hazırladığı teklif konusunda rakam belirtmeyen ve öncelikle bakanların onayını alması gerektiğini söyleyen Borrell, "Ukrayna'nın aydan aya değil, uzun vadeli yapısal ve sürekli bir desteği ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Uluslararası basında AB'nin uzun vadeli askeri destek için Ukrayna'ya 20 milyar avro ilave fon sağlanması hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Putin tahıl koridoruna dönmek için şartlarını açıklamıştı.

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Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna tahıl

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