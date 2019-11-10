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Büyük Önder Atatürk, KKTC'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

Büyük Önder Atatürk, KKTC'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) anma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda yapılan ilk törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar ve milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, kurumların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında seni yine özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz. İlke ve devrimlerini hiçbir zorlama olmadan gönülden benimsemiş Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti için öngördüğün çağdaş uygarlık hedefini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de şaşmaz bir hedef olarak görüyoruz.

Demokratik, laik, hoşgörülü, barışçıl, insan haklarına saygılı, bilimin ışığından yararlanan, yenilikçi, gelişmelere açık genç kuşakların yetişmesi için uğraşlarımızı sürdürüyoruz. 'En büyük eserimdir' dediğin Türkiye Cumhuriyeti de senin ilkelerini rehber edinmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kardeşçe dayanışma içerisinde çok daha güzel ve müreffeh günlere elbette ulaşacaktır."

Büyükelçi Başçeri de Anıt Özel Defteri'ne, şu ifadeleri yazdı:

"Bağımsızlık mücadelemiz ve ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ilerlemesi için durmak bilmeden sergilediğiniz üstün gayretleriniz sonucunda Türk milleti ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin akıllarına saygıyla ve gönüllerine sevgiyle kazınmış önderliğiniz, ezilmiş ve haksızlığa uğramış çok sayıda ulusa örnek ve başarılarınıza hayran kalmış sayısız lidere ilham kaynağı olmuştur.

Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma çabalarımıza ara vermiyor, emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik içeriden ve dışarıdan gelen tüm tehditlere karşı gösterdiğimiz güçlü ve kararlı duruşumuzla milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz, bölgemizin barış ve istikrarı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- İkinci tören

Başkentteki Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan ikinci törende konuşan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında yaşamaya dair kararlılığı vurguladı.

Çavuşoğlu, "O'nun aziz hatırası önünde ulusça saygı ve minnetle eğildiğimiz bugün, gençliğe armağan ettiği Cumhuriyet ve bağımsızlığı daha yukarılara taşıma, ilke ve hedeflerine daha çok sahip çıkma günüdür." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
10 Kasım anma törenleri KKTC Lefkoşa

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