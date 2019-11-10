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Büyük Önder Atatürk şarkılarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 22:11 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonunda "Atatürk'ü Anma Gecesi" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) "Atatürk'ü Anma Gecesi" düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81. yılında Aşık Veysel'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, Sabahattin Ali'den Tatyos Efendi'ye şiirler ve şarkılarla anıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Atatürk'ü Anma Gecesi'nde İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları, İBB Bandosu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sanatçıları sahne aldı.

İBB Şehir Tiyatrosu'nun Atatürk'ü anlatan gösterisi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

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10 kasım Atatürk'ü anma Atatürk'ü anma gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR)

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