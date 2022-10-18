HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Büyük saldırının sinyali mi verildi? Rus komutandan çarpıcı sözler: "Zor kararlar alabiliriz!"

Büyük saldırının sinyali mi verildi? Rus komutandan çarpıcı sözler: "Zor kararlar alabiliriz!"

18.10.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat'tan bu yana süren Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Rus Komutan Sergey Surovikin, Ukrayna'da "operasyon" bölgesindeki durumu "gergin" olarak nitelendirerek, "zor kararlar" alabileceklerini belirtti. Öte yandan Surovikin, Kiev yönetiminin Herson şehrine saldıracağını da iddia ederek, "Ukrayna ordusunun şehre hedef ayırt etmeden büyük bir füze ve topçu saldırısı hazırladığına dair kanıtlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük saldırının sinyali mi verildi? Rus komutandan çarpıcı sözler: "Zor kararlar alabiliriz!"

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'da "zor kararlar" alabileceklerini belirterek, "Operasyon bölgesindeki genel durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Zor kararlar almamamız gerekebileceğini göz ardı etmeden, makul ve zamanında hareket edeceğiz." dedi.

Surovikin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 8 Ekim'de, Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan sorumlu komutanı yapılmasının ardından Rus devlet kanalı Rossiya 24'e konuşarak, ilk defa basına değerlendirmelerde bulundu.

"BİZLER UKRAYNALILAR İLE TEK MİLLETİZ"

Ukrayna'nın, Rus birliklerinin bulunduğu bölgelere yönelik saldırı girişimlerine durmadan devam ettiğini anlatan Surovikin, "Operasyon bölgesindeki genel durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Bizler Ukraynalılar ile tek milletiz ve sadece, Ukrayna'nın Batı ve NATO'dan bağımsız Rusya'ya dost bir ülke olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Surovikin, Ukrayna'daki "operasyonda" Rus uçaklarının 34 binden fazla sorti gerçekleştirdiğini, 7 binden fazla uzaktan kontrol edilen silah kullanıldığını bildirerek, "Kinjal hipersonik füzeleri etkinliklerini kanıtladı. 5. nesil savaş uçağı Su-57 geniş silah yelpazesiyle, her uçuşta hava ve yer hedeflerini vuruyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da insansız hava araçlarıyla (İHA) 8 binden fazla sorti gerçekleştirdiğine işaret eden Surovikin, saldırı İHA'larının da 600'den fazla hedefi vurduğunu söyledi.

"KANITLARIMIZ VAR"

Herson bölgesinde de durumun zorlu olduğunu anlatan Surovikin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO yönetimi, uzun süredir Kiev'in hem Ukrayna ordusu hem de sivil nüfusta yaşanacak zayiatları umursamaksızın Herson yönünde saldırı gerçekleştirmesini talep ediyor. Kiev rejiminin Herson bölgesinde yasaklı savaş yöntemlerini kullanabileceğine, Kahovka hidroelektrik santraline füze saldırısı yapacağına, şehre hedef ayırt etmeden büyük bir füze ve topçu saldırısı hazırladığına dair kanıtlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Surovikin, Rusya'nın Herson'a ilişkin planlarının ve atacakları adımların askeri durumdaki gelişmelere göre şekilleneceğini vurgulayarak, "Zor kararlar almamamız gerekebileceğini göz ardı etmeden, makul ve zamanında hareket edeceğiz." dedi.

"HERSON'DAKİ SİVİLLERİN YERİ DEĞİŞTİRİLECEK"

Öte yandan, Rusya'nın geçen ay ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik "büyük" çaplı saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığını ileri sürdü.

Bu nedenle Herson kentindeki Berislavkiy, Belozorskiy, Snigirevkiy ve Aleksandrovskiy ilçelerinde yaşayan sivillerin Dnipro Nehri'nin sol kıyısına geçirileceğini belirten Saldo, "Bu karar, saldırıların püskürtülebilmesi için büyük ölçekli savunma tahkimatlarının oluşturulmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsveç'ten Türkiye açıklaması! "Anlaşma yerine getirilecek"İsveç'ten Türkiye açıklaması! "Anlaşma yerine getirilecek"
Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı!Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı!
Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!

Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

AK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyor

AK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyor

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket!

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket!

İlginizi Çekebilir

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.