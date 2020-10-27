Büyük Set Resifi’nde 500 metre yüksekliğe sahip mercan kulesi bulundu

Cook Üniversitesi’nden Dr. Robin Beaman önderliğindeki araştırmacılar, geçen Pazar günü yeni keşfedilen resifle ilgili dataylı bilgiler elde etmek için SuBastian adlı bir sualtı robotu kullandı. Dr. Beaman, “Bulduklarımız bizi çok şaşırttı. SuBastian resifi haritandırmakla kalmadı, aynı zamanda resifi oluşturan mercanların ve etrafındaki canlıların detaylı fotoğraflarını çekti” dedi.

Bu durum onu, bölgede bulunan diğer 8 resifin ve Raine Adası’nın toplam yüksekliğinden daha uzun olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, mercan kulesi , ABD’deki Empire State Binası, Paris’teki Eyfel Kulesi ve Malezya’daki Petronas İkiz Kuleleri gibi dünyanın en yüksek binalarını gölgede de bırakıyor.

Araştırmacılar, bıçak şeklindeki resifin uzunluğunun 500 metre olduğu, su yüzeyinden yüksekliğini ise 40 metre olduğu belirtti.

Bilim insanları, Avustralya ’da yer alan Büyük Mercan Resifi’nde 120 yılın ardından ilk kez yeni bir resif keşfetti. Uzunluğuyla dikkat çeken mercan kulesi , Schmidt Okyanus Enstitüsü tarafından resiflerdeki beyazlaşmanın haritalanması esnasında ortaya çıktı.

Öte yandan yeni mercan resifi, enstitü tarafından bu yıl enstitü tarafından yapılan diğer keşifleri pekiştirdi. Araştırmacılar, Nisan ayında, dünyanın 45 metre boyundaki en uzun deniz canlısı olmak da üzere Avustralya’nın batı kıyılarında 30 yeni canlı türü keşfetti. Ağustos ayında ise, Büyük Set Resifi’nde 5 yeni siyah mercan türü bulundu.

YENİ TEKNOLOJİLER, OKYANUS BİLİMİNDE ÇIĞIR AÇIYOR

Çalışmanın yazarlarıi “Okyanusa dair olan bilgimiz gerçekten çok sınırlı. Elimiz, gözümüz ve kulağımız olabilen yeni teknoloji sayesinde artık okyanusun gizemini çok daha hızlı bir şekilde çözüyoruz. Bbirlikte yaşadığımız farklı ekosistemler ve okyanuS biyoçeşitliliği kadar daha önce hiç sahip olmadığımız kadar yeni bilgi var” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK SET RESİFİ HAKKINDA

Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2 bin 900 resif ve 900 adadan oluşuyor ve 344 bin 400 kilometre alanı ile dünyanın en büyük resif sistemi olarak kabul ediliyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Bununla birlikte, zengin bir biyoçeşitliğe sahip resif sistemi, Mink balinası, kambur balina ve mavi balina gibi birçok balina ve dugong gibi soyu tehlikedeki birçok deniz memelisi, 6 çeşit deniz kaplumbağası ve 1 milyondan fazla balık, mercan, köpekbalığı, vatoz, denizanası gibi canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.