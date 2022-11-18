Büyük yankı uyandıran 'Facebook skandalı' iddiası! Söylenenler ağızları açık bıraktı: Bazı vakalarda rüşvet bile varmış

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook hakkında skandal bir 'skandal' iddiası ortaya atıldı. Mark Zuckerberg'in liderliğindeki Meta şirketinin çatısı altındaki en önemli sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ta kullanıcı hesaplarının ele geçirildiği iddia edildi. Üstelik, ABD basınında çıkan bu iddialara göre hesapları ele geçirenler şirket çalışanlarıydı. Haber büyük yankı uyandırdı.

HESAPLARI ELE GEÇİRMİŞLER!

CNBC'nin The Wall Street Journal’dan aktardığı haberine göre, şirket çalışanlarının Facebook kullanıcı hesaplarını ele geçirdiği iddia edildi. Kaynaklara ve belgelere atıfta bulunarak ise bazı vakalarda rüşvetin söz konusu olduğunu bildirildi.

Habere göre, her şey Facebook hesaplarına erişimi engellenen kullanıcılarla başlıyor. Bu kullanıcılar, genellikle direkt olarak Facebook’a ulaşmak gibi geleneksel yöntemlerle hesaplarına yeniden erişim sağlayamadıkları için Meta içinde hesaplarını açabilecek bağlantıları olan dış kaynaklar arıyor. Bazı çalışanlar, bu yolla kullanıcı hesaplarını ele geçirmek veya kullanıcı hesaplarına erişmek için bilgisayar korsanlarından binlerce dolar rüşvet alıyor.

BAZI ÇALIŞANLAR İŞTEN ATILDI

Bir iç soruşturma yapan Meta'nın ise, soruşturmanın bir sonucu olarak Facebook kullanıcı hesaplarını tehlikeye attığı ve ele geçirdiği iddia edilen bazı çalışanlarını işten çıkardığı ileri sürüldü.

Rapordaki bir başka iddiaya göre göre, işten çıkarılan çalışanlardan bazıları, şirket çalışanlarına yardımcı olmak için çalışan araçlarına erişim izni verilen ve Meta’nın güvenliğini sağlayan Allied Universal isimli şirket tarafından işe alındı.

Bu olayın Oops olarak bilinen dahili bir araç aracılığıyla yapıldığı bildirildi. Aktarıldığı kadarıyla şirket, kullanıcıların hesaplarına erişmelerine veya hesaplarını sıfırlamalarına yardımcı olmak için “Oops” adında bir sistem kullanıyor. Başlangıçta dahili ve özel durumlarda kullanım için tasarlanan bu sistem, rapora göre çalışanların herhangi bir bireysel kullanıcının gerçek hesabına erişim sağlamasına izin verdi.

"İNSANLAR ASLA BUNLARI YAPMAMALI"

Meta İletişim Direktörü Andy Stone CNBC’ye verdiği demeçte, “Dolandırıcılık hizmetleri satan kişiler, bizimki de dahil olmak üzere her zaman çevrimiçi platformları hedefliyor ve taktiklerini sektörde yaygın olarak kullanılan tespit yöntemlerine göre uyarlıyor” dedi.

Buna ek olarak Stone, ”İnsanlar asla hesap satın almamalı veya satmamalı veya bir hesap kurtarma hizmeti için ödeme yapmamalı çünkü bunu yapmak Şartlarımızı ihlal ediyor. Ayrıca, bu tür faaliyetleri ele almak için güvenlik önlemlerimizi düzenli olarak güncelliyoruz ve bu tür planlara karışanlara karşı uygun önlemleri almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

