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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

İzmir'de kutlama etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Karşıyaka Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda bisikletli, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. daha sonra grup, bisikletleriyle Alsancak Gündoğdu Meydanı'na doğru hareket etti.

Anadolu Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı üzerinden Konak'a gelen yaklaşık 200 bisikletliye vatandaşlar alkışlar ve kornalarla destek verdi.

Motosikletli polisler, sürüş sırasında bisikletlilerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kara, her milli bayramda bisikletleriyle böyle farklı etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Kulüp üyelerinin önerisiyle bu bayram kutlamalarında Karşıyaka'dan Alsancak'a "zafer sürüşü" yaptıklarını belirten Kara, "Bundan sonraki kortej etkinliklerimizde hedefimiz, bin bisikletliye ulaşmak ve sokakları kırmızı-beyaza boyamak. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli bayramlarımızı coşkuyla kutlamış, hem de bisikletin trafiğe entegre olmasına katkıda bulunmuş oluyoruz. Bisiklet geleceğimizin ulaşım aracı ve şehirlerin vazgeçilmez bir unsuru olacaktır." dedi.

Bisikletçiler, Gündoğdu Meydanı'nda marşlar söyledikten sonra dağıldı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Bike İzmir Bisiklet Kulübü bisiklet Gündoğdu Meydanı istiklal marşı

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