HABER

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:33 | Son Güncelleme

Büyükada’da tur yolunda başıboş olarak terk edilmiş atın içler acısı halini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Çipsiz olduğu ve adaya kaçak yollardan sokulduğu iddia edilen ata RUAM teşhisi konulurken, atın içler acısı hali kameralara yansıdı.

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Olay geçtiğimiz hafta Büyükada’da meydana geldi. Büyükada’da tur yolunda dolaşmaya çıkan vatandaşlar atın ağzı kan içindeki içler acısı halini gördü. Bu arada ahırlardan geldiği iddia edilen bir Türkmen tarafından ahırlara götürülmek istenen at vatandaşların devreye girmesi sonucu engellendi. Öte yandan atın çipsiz olduğu ve adaya kaçak olarak sokulduğu iddia edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri olay yerine geldi. Yapılan inceleme sonrası ata RUAM teşhisi konulduğu öğrenildi.

HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞABİLİYOR

Halk arasında mankafa hastalığı olarak da bilinen Ruam hayvanlardan diğer hayvanlara veya insanlara bulaşabiliyor. Ruam, özellikle tek tırnaklıların akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalık infeksiyon deride solunum sisteminde ve iç organlarda nodül ve ülserlerin oluşması ile karekterizedir.

Kaynak: İHA

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdıEdirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı
Ayvalık’ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandıAyvalık’ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ruam büyükada

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

Erzurum’da kar hayatı felç etti

Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! O anları film gibi izlediler

Korku dolu anlar! Saatlerce böyle kaldı

İstanbul'daki barajlarda tehlike çanları! Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Kapadokya’da hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi

Kapadokya’da hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.