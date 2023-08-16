Büyükçekmece'de korku dolu anlar! Trafo bomba gibi patladı

Olay, dün akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi'ne meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre göç yolunda olan leyleklerin elektrik direği tepesindeki trafoya kondu. Bir süre sonra kısa devre oluşan trafoda yangın meydana geldi. Vatandaşlar tarafından itfaiye ve elektrik ekiplerine haber verildi. Trafodaki yanmayı cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşlar patlama anını da saniye saniye görüntüledi.

Olay da ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yanma ve patlama sonrası elektrik kesintisi yaşandı.

(İHA)

