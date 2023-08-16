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  4. Büyükçekmece'de korku dolu anlar! Trafo bomba gibi patladı

Büyükçekmece'de korku dolu anlar! Trafo bomba gibi patladı

16.08.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de gece saatlerinde elektrik direklerine takılan göç yolundaki leylekler yüzünden patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi'ne meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre göç yolunda olan leyleklerin elektrik direği tepesindeki trafoya kondu. Bir süre sonra kısa devre oluşan trafoda yangın meydana geldi. Vatandaşlar tarafından itfaiye ve elektrik ekiplerine haber verildi. Trafodaki yanmayı cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşlar patlama anını da saniye saniye görüntüledi.

Olay da ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yanma ve patlama sonrası elektrik kesintisi yaşandı.

(İHA)

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