HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükçekmece'de pes dedirten görüntü! Barikatları kaldırıp girdiler

Büyükçekmece'de pes dedirten görüntü! Barikatları kaldırıp girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükçekmece sahilinin tüm girişleri barikatlarla araç ve yayalara kapatıldı. Yurt genelinde "Evde kal" çağrıları sürerken uyarıları dinlemeyerek Büyükçekmece sahiline gelenler, yola kurulan barikatı açarak yürüyüş yaptı.

Ülke genelinde koronavirüsün yayılımını durdurmak için yayınlanan genelgeyle sahillerde piknik, spor ya da yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı belediyeler sahillerin tüm girişlerini kapatarak önlem almaya çalıştı. Büyükçekmece Belediyesi de sahile inen tüm yollara barikatlar dizdi ancak yasaklara aldırış etmeyenler barikatları açarak, araçlarını sahile park etti. Araçlarını park edenlerin spor ya da yürüyüş yapmak için sahile geldiği görüldü. Sahile piknik yapmaya gelenler oldu. Zabıta ekipleri barikatları tekrardan kapatırken sahili boşaltmaları için anonslar yaptı.

cee

YAVUZ: "ÇOCUKLARIMIZI NASIL OYALAYABİLİRİZ" DİYE GELDİK

Sahile ailesiyle gelen Serkan Yavuz, "Benim gibi burada yürüyüş yapanlar, spor yapanlar var. Bunlar çok keyfi hareketler ama biz şu aşamada en azından 'Bir saat çocuklarımızı nasıl oyalayabiliriz en sakin neresi olur?' diye düşündük. Bu yüzden buraya geldik. Başkaları da bizim gibi düşünmek zorunda kalıyor. Bunu ne kadar tutabilirsiniz? Çocuğu ne kadar zapt edebilirsiniz? Evde aktiviteler yapıyoruz ama nereye kadar tutabiliriz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Büyükçekmece Büyükçekmece Sahili

En Çok Okunan Haberler

Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı!

Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı!

Bakan Gül açıkladı: Duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi

Bakan Gül açıkladı: Duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

'Her güne bir sevgili koyacağım'

'Her güne bir sevgili koyacağım'

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

"Bebeği virüs nedeniyle öldü" denilen öğretmen açıklama yaptı

"Bebeği virüs nedeniyle öldü" denilen öğretmen açıklama yaptı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Diğer Haberler
Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

Aydın'da sahile vurdu! İçerisinden ayak kemikleri çıktı

İçerisinden kemikler çıktı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Bakan Soylu'dan koronavirüs açıklaması: Özellikle İstanbul’da çok dikkatli olmalıyız

Bakan Soylu: Özellikle İstanbul’da çok dikkatli olmalıyız

Özel araçla şehirler arası yolculuk yapılabilir mi? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.