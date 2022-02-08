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Büyükçekmece'deki esrarengiz cinayetin görüntüsü ve ses kaydı ortaya çıktı: Niye arabada geziyoruz?

08.02.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de yapılan gizemli kazıda cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendisini araca koyup götüren polis memurları ile arasında geçen diyaloglara ilişkin, kendi telefonuna aktardığı ses kaydı ortaya çıktı. Kartal ile polis ekipleri arasındaki diyalogda polis memurunun, 'Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun?’ sorusu üzerine hayatını kaybeden Kartal’ın, 'Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum. Niye böyle arabada geziyoruz. Onu anlamıyorum' cevabını verdiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece'deki esrarengiz cinayetin görüntüsü ve ses kaydı ortaya çıktı: Niye arabada geziyoruz?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Şubat’tan itibaren Büyükçekmece’de boş bir arazide yapılan kazı çalışmasında 4 Şubat Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal’ın son ses kaydına ulaşıldı. Ülke gündemini sarsan ve dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydında, sahte gözaltı formülüyle kendini kafeden alarak hasımlarına teslim eden polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut arasında geçen diyaloglar kan dondurdu.

TEDİRGİN OLDUĞU SES TONUNA YANSIMIŞ

Ses kaydında, hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilmeden dakikalar önce polislerle maktulün arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar yer alıyor. Polisler tarafından uzun süre gezdirilirken tedirgin olduğu ses tonuna yansıyan Murat Kartal’ın, polislerle aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak ailesine attığı öğrenildi.

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''NİYE BÖYLE ARABADA GEZİYORUZ?''

Murat Kartal ile polis ekipleri arasındaki diyalogda polis memurunun, “Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun?’ sorusu üzerine hayatını kaybeden Kartal’ın, ’Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum. Aldığım yer belli yani. Sıkıntı değil de ama niye böyle arabada geziyoruz. Onu anlamıyorum’ cevabını verdiği polis ekibinin ise ‘müsterih ol’ diyerek karşılık verdiği görülüyor.

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SAHTE GÖZALTI YAPAN POLİSLER KAMERADA

Öte yandan Murat Kartal’ın iki polis memuru tarafından aracını park ettikten kısa süre sonra gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat Kartal aracını park ediyor. Daha sonra sokakta bekleyen iki polis memuru şahsı nasıl gözaltına alacaklarını konuşuyor. Polislerden biri Kartal’ın aracının yanına gidiyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Büyükçekmece
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