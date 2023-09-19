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Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi! Çakmak Hattı gün yüzüne çıktı

19.09.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yağışın az olması ve kuraklık nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde doluluk oranı yüzde 4.84'e geriledi. Suların çekilmesiyle 2.Dünya savaşından kalma beton siper ve tünellerden oluşan tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü gün yüzüne çıktı. Öte yandan İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü.

Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi! Çakmak Hattı gün yüzüne çıktı

İstanbul'da barajlar alarm vermeye devam ediyor. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Büyükçekmece Gölü’nde ise su seviyesinde büyük düşüş yaşandı. İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında yüzde 58.77 seviyesine ulaşan doluluk oranı, bugün yüzde 4.84'e geriledi.

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ÇAKMAK HATTI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Büyükçekmece Gölü'nde yaşanan kuraklık drone ile görüntülendi. Suyun çekildiği bölgede 2. Dünya savaşının çıkacağının anlaşılmasının ardından olası bir Alman saldırısından korunmak için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümünün gün yüzüne çıktığı görüldü.

SON BİR YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Öte yandan İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Bu değer son bir yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Bir ay önce barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 30 civarındaydı. İstanbul'un barajlarındaki yüzde 24.97 doluluk oranının 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl bu tarihte 51.95, 2021 yılında ise yüzde 53.35 olarak ölçülmüştü.

4 BARAJ YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİ

İstanbul'un barajlarından 4'ünde doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Adeta kuruma noktasına gelen Papuçdere barajında doluluk oranı 2.81, Kazandere barajında yüzde 4.8, Büyükçekmece barajında yüzde 4.84, Sazlıdere barajında ise 9.88 ölçüldü. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 54.68 ile Ömerli barajı oldu.

Barajlarda son durum:

Alibeyköy: % 17.4

Terkos: % 12.12

Elmalı: % 16.35

Darlık: % 38.6

Ömerli: % 54.68

Büyükçekmece: % 4.84

Sazlıdere: % 9.88

Istarcalar: %17.77

Kazandere: % 4.8

Papuçdere: % 2.81

Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Gölü İstanbul

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