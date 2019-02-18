Büyükçekmece'de kamyonla otobüs çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, kamyon ve özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Mimaroba mevkisi D100 kara yolu Silivri istikametinde, M.Y. yönetimindeki 34 DR 7759 plakalı kamyonla 34 ZMG 47 plakalı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışma sonucu kamyonda sıkışan yolcu M.Ç. ile sürücü M.Y, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Yaralı M.Ç. ile sürücü M.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı.
Yenibosna Silivri hattında çalışan özel halk otobüsünde yolcular yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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