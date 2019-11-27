Büyükçekmece'de market soygunu

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de market çalışanlarını silahla tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Muratçeşme Mahallesi Nükte Sokağı'ndaki bir markete giren silahlı soyguncu çalışanları tehdit etti.

Kasada bulunan yaklaşık bin 500 lirayı alan soyguncu olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, markete polis ekipleri sevk edildi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

