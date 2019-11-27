HABER

Büyükçekmece'de market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:56 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de market soygunu

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de market çalışanlarını silahla tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Muratçeşme Mahallesi Nükte Sokağı'ndaki bir markete giren silahlı soyguncu çalışanları tehdit etti.

Kasada bulunan yaklaşık bin 500 lirayı alan soyguncu olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, markete polis ekipleri sevk edildi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNERTaşı beni Sebastian!Taşı beni Sebastian!
Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildiÇocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildi
İngiliz turist, sahilde çöp topladıİngiliz turist, sahilde çöp topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece polis silahlı soygun

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı

AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı

İstanbul'da 'korsan otopark operasyonu! 450 jandarma katıldı

İstanbul'da dev operasyon! 450 jandarma katıldı

Mansur Yavaş ile ilgili 'sosyal yardım' iddialarına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Mansur Yavaş'la ilgili o iddiaya açıklama geldi

Isparta'da ele geçirildi! Hepsi Tunç Çağı'na ait

Isparta'da ele geçirildi! Hepsi Tunç Çağı'na ait

Ordu’daki seri katille ilgili kan donduran detaylar

Ordu’daki seri katille ilgili kan donduran detaylar

İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı

İYİ parti standını bu hale getirmişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.