HABER

Büyükçekmece’de otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 05:10 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de otomobilin çarptığı yaya öldü

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece’de otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinden Ankara istikametinde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolündeki 34 HB 6276 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Orkun Çalışkan’a (26) çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan Çalışkan, olay yerinde öldü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sev edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orkun Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Çalışkan’ın cesedi morga kaldırıldı.

Öte yandan aynı istikamette seyreden ve yolda kazayı görüp yavaşlayan 06 YKS 92 otomobilin sürücüsünün aracına da arkadan gelen 34 JIE 41 plakalı otomobil çarptı. İkinci kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle aksayan araç trafiği, araçların yoldan kaldırılmasından sonra normale döndü.

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü: 82 ölü, 361 yaralıAcı bilanço! Yollar kan gölüne döndü: 82 ölü, 361 yaralı
Şanlıurfa'da büyük yangın!Şanlıurfa'da büyük yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Büyükçekmece istanbul polis trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Belhanda: Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir niyeti yok!

Belhanda: Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir niyeti yok!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Adnan Oktar’ın dış bağlantısında kilit isim Babuna

Adnan Oktar’ın dış bağlantısında kilit isim Babuna

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü: 82 ölü, 361 yaralı

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü: 82 ölü, 361 yaralı

Şanlıurfa'da büyük yangın!

Şanlıurfa'da büyük yangın!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.