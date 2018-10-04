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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 03:49 | Son Güncelleme

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan Şerif İşcan, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan merkeze alındı.

AA'nın haberine göre; bu suretle boşalan KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Basat Öztürk getirildi.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Sadık Arslan atandı.

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Anahtar Kelimeler:
büyükelçi atama Resmi Gazete

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