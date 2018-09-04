Büyükelçi Mercan'ın acı günü

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın dün vefat eden babası Nafiz Mercan için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi.
Nafiz Mercan'ın Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'ndeki cenaze törenine ailesi, Ankara'dan yüksek hızlı trenle gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Vali Özdemir Çakacak, bazı belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra dernek ve vakıf yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Nafiz Mercan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü.
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