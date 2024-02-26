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Büyükelçilik önünde kendini ateşe verdi, nefesi kesilene kadar aynı cümleyi bağırdı! Dünyayı dehşete görüntülerdeki kişi ABD askeri çıktı

26.02.2024 09:08
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ABD'nin başkenti Washington'da büyükelçilik önünde kendini yakan kişinin görüntüsü tüyleri diken diken etti. Sosyal medyada viral olup tüm dünyanın konuştuğu görüntülerdeki kişinin 25 yaşındaki bir asker olduğu ortaya çıktı. "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim" dedikten sonra başından aşağı benzin döküp kendini ateşe veren asker, nefesi kesilene dek aynı cümleyi tekrar etti.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önüne gelip kamerayı açan üniformalı asker, "Artık soykırıma ortak olmayacağım" dedi ve Gazze için kendini yaktı! Büyükelçilik polisleri askerin alevler içinde kaldığı anlarda büyük panik yaşadı. Bu sırada askerin kamerası Twitch platformunda canlı yayındaydı. Görüntüler sosyal medyayı dehşete düşürürken dünya basınına da damgasını vurdu.

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SOSYAL MEDYA KENDİNİ YAKAN ABD ASKERİNİ KONUŞUYOR

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'un protestosu ve kendini ateşe verdiği anda çekilen görüntüler sosyal medyaya yayıldı.

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"FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIKLARI KARŞISINDA BENİM EYLEMİM ÇOK DA BÜYÜK DEĞİL"

Görüntüde, kamuflaj giyen Bushnell, kendisini ABD Hava Kuvvetlerinde aktif olarak çalışan asker olarak tanımlıyor ve "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim." ifadesini kullanıyor.

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İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne yürüyen Bushnell, "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." şeklinde konuşuyor.

NEFESİ KESİLENE KADAR "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" DİYE BAĞIRDI

Büyükelçiliğin önüne gelen Bushnell, başından aşağı benzin döküyor ve kendini ateşe verdikten sonra, üst üste nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırıyor.

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Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" dedikten sonra "Yere yat" şeklindeki sözleri duyulan görüntülerde, diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." ifadesi yer alıyor.

KİMLİĞİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

AA muhabirinin konuya ilişkin Washington İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkilisinden edindiği bilgide, ihbarın Washington İtfaiye ekibine yerel saatle 13.00 civarında yapıldığı bildirilmişti.

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İhbarda, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde, yetişkin bir erkeğin kendini ateşe verdiğinin kaydedildiğini aktaran yetkili, "Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük." açıklamasında bulunmuştu.

Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmamıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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