Büyükşehir’in 2018 yılı faaliyet raporuna onay

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında toplanan belediye meclisi, 2018 mâlî yılı faaliyet raporunu onayladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi, nisan ayı ikinci oturumunda gündem maddelerini ele aldı. Oturumun son bölümünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 mâlî yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oylama öncesinde mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri görüşlerini dile getirdi. Rapor, ‘oy çokluğuyla’ kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, 2018 yılı mâlî çalışmaları için 2 milyar 650 milyon TL’lik gider ve 2 milyar 600 milyon TL’lik de gelir bütçesinin planlandığını hatırlattı. Başkan Aktaş, bütçede 2 milyar 122 milyon 159 bin TL’lik gelirle yüzde 81.62’lik, 2 milyar 348 milyon 758 bin TL’lik gider ile de yüzde 88.63’lük tutarlılık sağlandığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelirlerin yüzde 1.47’sinin vergiden, yüzde 16.11’inin teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, yüzde 0.71’inin alınan bağış ve yardımlardan, yüzde 71.38’inin diğer gelirlerden, yüzde 10.58’inin de sermaye gelirlerinden sağlandığını dile getirdi. Başkan Aktaş, giderlerin yüzde 8.03’ünün personel, yüzde 1.18’inin sosyal güvenlik kurumu ve devlet, yüzde 36.57’sinin mal ve hizmet alımı, yüzde 8.99’unun faiz, yüzde 3.27’sinin cari transferler, yüzde 39.34’ünün sermaye, yüzde 2.62’sinin sermaye transferi harcamalarından oluştuğunu anlattı.

Başkan Alinur Aktaş, 2018 yılında Bursa’nın değişim ve dönüşümü yönünde hazırlanan projeler için yaklaşık 1 milyar 783 milyon TL’lik yatırım ve hizmet harcaması gerçekleştirildiğini söyledi. Yatırımlarda en yüksek payı 318.3 milyon TL ile yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin aldığını belirten Başkan Aktaş, “Hafif raylı sistem alımları için 178 milyon TL, Kent Meydanı-Terminal raylı sistem yapımı için 39 milyon TL, alt-üst geçit yapımı için 1.5 milyon TL, trafik yönetimi için 26 milyon TL, araç ve iş makinası alımları için 12.5 milyon TL, kamulaştırma hizmetleri için 40.2 milyon TL, kentsel dönüşüm, çevre ve meydan düzenleme hizmetleri için 62 milyon TL, hizmet tesisleri yapımı için 14 milyon TL, spor alanları yapımı ve gençlik spor hizmetleri için 45.2 milyon TL, sosyal tesisler yapımı için de 11.5 milyon TL harcadık” dedi.

Faaliyet raporunun oylanmasında görüş bildiren, destek veren bütün meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Aktaş, “Belediye, doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında hizmet eden bir kurumdur. İnsan hayatının her safhasında varız. Burada dengeyi ne kadar sağlıklı kurarsak, mâlî anlamda ne kadar doğru hamleler yaparsak, süreci ne kadar iyi yönetirsek o kadar başarılı oluruz. Bizden önce de belediye başkanı vardı, bizden sonra da olacak. Bu koltuk bize babamızdan miras değil. Niyetimiz, Bursa’nın tarihine de tâlihine de imza atacak projeleri hayata geçirmektir. Dönem bittiğinde hayırla yâd edilmektir. İnşallah bundan sonraki süreçte daha çok hizmetin ele alındığı faaliyet raporlarını burada konuşuruz” diye konuştu.



