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Büyükşen çifti cinayetinin bir numaralı zanlısıydı! Kardeşleri mahkemede konuştu: 'Onları ben öldürttüm...'

25.10.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 4 yıl önce adresin karıştırılması sonucu evlerine girilip yanlışlıkla öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayeti ile ilgili yargılamaya devam edildi. Olayın bir numaralı zanlısı olan Abdullah Başdemir'in piknik yaptıkları sırada, 'Onları ben öldürttüm' dediği iddia edilmişti. Başdemir'in olay gecesi piknikte yanında olduğu öne sürülen 2 kardeşi de mahkemede tanık olarak dinlendi. Tanıkların ikisi de kardeşlerinin öyle bir sözü olmadığını dile getirdi. İşte detaylar...

Büyükşen çifti cinayetinin bir numaralı zanlısıydı! Kardeşleri mahkemede konuştu: 'Onları ben öldürttüm...'

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, kar maskeli bir kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftine ait eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş edip öldürmüştü. Olayla ilgili davada azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ile sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ve olaya yardım ettiği belirtilen, tutuksuz Zekeriya Okşen'in (40) yargılanmasına devam edildi.

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan 2'nci celsede 28 tanıktan 16'sı dinlendi. Bugün de 8 tanık olayla ilgili bildiklerini anlattı.

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'ÖLDÜRTTÜM' GİBİ BİR KELİME KULLANMADI'

Olay günü Çumra ilçesi Apa Mahallesi'ndeki Selçuk Üniversitesi'ne ait sosyal tesiste Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile birlikte piknik yapan Başdemir'in kardeşleri de tek tek dinlendi.

Başdemir'in ağabeyi Selami Başdemir, olayla ilgili bilgisinin olmadığını belirterek, şunları söyledi:

''Ertuğrul'u tanıyorum. Abdullah da kardeşim olur. Apa Barajı'nda iki ayrı tarihte mangal yaptık. Ama tarihleri hatırlamıyorum. Saat 19.00 gibi biz 3 erkek gittik. Daha sonra kadınlar geldi. En sonunda Abdullah geldi. Ertuğrul ise o gün saat 21.30 gibi yanımıza geldi. Biz çağırmıştık. Saat 23.00 sıralarında kadınlar ayrıldı. Biz biraz daha orada kaldık. O süreç içinde kimse orayı terk etmedi. Biz saat 24.00 gibi ayrıldığımızda, Ertuğrul da bizimle birlikte çıktı. Abdullah kesinlikle orada 'öldürttüm' gibi bir kelime kullanmadı.''

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'BEN ONLARI ÖLDÜRTTÜM' GİBİ BİR ŞEY SÖYLEMEDİ'

Başdemir'in bir diğer kardeşi Süleyman Baydemir de ''Abdullah ağabeyim olur. Zekeriya Okşen dışında herkesi tanıyorum. Olay günü ben pikniğe sonradan geldim. Tek başımaydım. Saat 20.30 sıralarında gittim. Saat 21.30 gibi Ertuğrul geldi. Ertuğrul Ağabey, ufak tefek getir- götür yapıyordu. Hava soğuyunca lojmana gittik. Daha sonra 23.30 gibi oradan ayrıldık. Biz gittiğimizde Ertuğrul Ağabey orada kaldı. Ağabeyim orada, 'Ben onları öldürttüm' gibi bir şey söylemedi'' dedi.

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Pikniğe katılan Hasan Altın da Başdemir kardeşlere benzer ifadeler kullanarak piknikte yaşananları anlattı.

Duruşma kalan 4 tanığın daha dinlenmesi için yarına ertelendi.

(DHA)


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