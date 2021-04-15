GirişTürkiye’de doğan her bebek; doğumdan sonra ilk yıl içinde 9, 6 yaşına dek 16 defa izlenmektedir. Büyümenin İzlenmesi Günü Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 15 Nisan tarihinde kutlanıyor. Çocukların sağlıklı gelişiminin izlenmesi amaçlanan Büyümenin İzlenmesi Günü pek çok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Büyümenin İzlenmesi Günü nedir? İşte, ayrıntılar…

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 15 Nisan tarihinde ülke genelinde büyüme ve gelişmenin izlenmesi programı kapsamında "Büyümenin İzlenmesi Günü" kutlanmaktadır.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr.Ertan Değirmencioğlu Büyümenin İzlenmesi Günü ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Çocukların sağlık ve gelişimini izlemeyi, desteklemeyi ve sorunları sağaltmayı amaçlayan programlar iki nedenle önemlidir: Çevresel zorlayıcı etmenlere karşın yaşatılabilen çocukların yaşam kalitesinin geliştirilmediği durumlarda ülkelerde gelişimsel geriliği, engelleri olan çocuk, bu çocuklarla baş etme yükünü taşıyan erişkin ve çocuklar erişkin yaşa ulaştığında engelli erişkin sayısı hızla artmaktadır. Sağlık ve gelişimi izlemek, desteklemek olumlu sonuç verir. İkincil olarak çocukların sağlık ve gelişimini izlemeye ve desteklemeye yönelik programlar, bebek ve çocuk yaşatmaya yönelik programları önemli ölçüde güçlendirir, bebek ve çocuk ölümlülüğünün oranını düşürmeye yardımcı olurlar.