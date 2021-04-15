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Büyümenin İzlenmesi Günü nedir?

15.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü nedir? gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl kutlanan Büyümenin İzlenmesi Günü’nde çocukların sağlıklı gelişimi takip ediliyor. Peki, Büyümenin İzlenmesi Günü nedir? İşte, ayrıntılar…

Büyümenin İzlenmesi Günü nedir?

GirişTürkiye’de doğan her bebek; doğumdan sonra ilk yıl içinde 9, 6 yaşına dek 16 defa izlenmektedir. Büyümenin İzlenmesi Günü Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 15 Nisan tarihinde kutlanıyor. Çocukların sağlıklı gelişiminin izlenmesi amaçlanan Büyümenin İzlenmesi Günü pek çok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Büyümenin İzlenmesi Günü nedir? İşte, ayrıntılar…

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 15 Nisan tarihinde ülke genelinde büyüme ve gelişmenin izlenmesi programı kapsamında "Büyümenin İzlenmesi Günü" kutlanmaktadır.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr.Ertan Değirmencioğlu Büyümenin İzlenmesi Günü ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Çocukların sağlık ve gelişimini izlemeyi, desteklemeyi ve sorunları sağaltmayı amaçlayan programlar iki nedenle önemlidir: Çevresel zorlayıcı etmenlere karşın yaşatılabilen çocukların yaşam kalitesinin geliştirilmediği durumlarda ülkelerde gelişimsel geriliği, engelleri olan çocuk, bu çocuklarla baş etme yükünü taşıyan erişkin ve çocuklar erişkin yaşa ulaştığında engelli erişkin sayısı hızla artmaktadır. Sağlık ve gelişimi izlemek, desteklemek olumlu sonuç verir. İkincil olarak çocukların sağlık ve gelişimini izlemeye ve desteklemeye yönelik programlar, bebek ve çocuk yaşatmaya yönelik programları önemli ölçüde güçlendirir, bebek ve çocuk ölümlülüğünün oranını düşürmeye yardımcı olurlar.

Çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir sağlık hizmetidir. Hekimler, çocuk sağlığı hizmetlerinin köşe taşını oluşturan ön bilgilendirme ve koruyucu hekimlik uygulama olanağını en çok rutin sağlam çocuk kontrolleri sırasında bulurlar. Bu hizmetten yararlanmak her çocuğun en doğal hakkıdır. Sağlam çocuk izleminde amaç; sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları azaltmak ve önlemektir. Daha geniş anlamda, sağlığın geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır. Ülkemizde doğan her bebek; doğumdan sonra ilk yıl içinde 9, 6 yaşına dek 16 defa izlenmektedir.”


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