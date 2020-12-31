Buz lazer nedir? Buz lazeri neden tercih etmeliyiz?

Lazer epilasyon herkesin tercih ettiği bir tüy yok etme yöntemidir. Tüylerin çıkmasını uzun süre engellediği, azalmasına katkıda bulunduğu ve işlemlerin ağrısız olması nedeniyle büyük bir ilgi görmektedir. İstenmeyen tüyler için son yıllarda herkesin tercih ettiği buz lazer yöntemini sizler için araştırdık. Buz Lazer Nedir? Buz lazer epilasyon uygulamaları arasında en hızlı, en acısız ve en son geliştirilen teknolojidir. Dünyadaki en önemli lazer üreticilerinden biri olan Alma Lasers tarafından geliştirilen global bir marka olan Soprano Ice, ülkemizde de başka isimle de olsa mevcuttur. Bu ürün ülkemizde buz lazer olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır. Patentli teknolojiler kullanır. Bu teknolojiler lazer ile epilasyonda başka bir devir başlatmıştır. Lazeri uygulama anında ağrısızdır. Ağrı olmamasının başlıca nedeni patentli ICE teknolojisine sahip olmasıdır. Bu teknoloji uygulama anında cildi -3 dereceye kadar soğutur. Buz lazer makinası başlığı safir uca sahiptir, cilde değdiği zaman adı üzerinde buz gibi soğuktur ve tüm epilasyon süresi boyunca cildi soğuk tutar. Bu ürünün yeni modeli Buz Lazerin sahip olduğu 3 dalga boyunun en önemli avantajı: Kıllardaki birbirinden farklı anatomik yapıları ve derinlikleri hedef almasıdır. Bu hedef sayesinde istenmeyen tüylerden kesin olarak kurtulabilirsiniz. Tüm cilt tiplerinde ve renklerinde güvenle uygulanabilir.

Buz Lazerin Farkı Nedir? Buz lazerin ICE teknolojisine sahip olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bu teknoloji ile cildi -3 dereceye kadar soğutur ve epilasyonun konforlu yapılmasını sağlar. Bu soğutma işlemi ile ciltte leke ya da yanma gibi yan etki oluşumu ortadan kaldırılır. Tüm lazer tiplerinden farklı olarak buz lazer, cildin ısınma hissi yerine serinleme hissi verdiği için istenmeyen tüy ve kıllarda kalıcı bir çözüm sağlar. Aynı zamanda soğuma teknolojisinin mükemmelliği sayesinde herhangi bir ağrı ya da acı hissetmeden epilasyon uygulanır. Buz lazer, diğer yöntemlere kıyasla pek çok farklı alanda avantaj sağlar. Yıllardır pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda sahip olduğu son teknoloji ve kullanıcı beklentilerini dikkate alması bakımından buz lazer geri kalan tüm yöntemlerden büyük bir fark ile öne çıkar. Buz lazer yaptıranlar tarafından tercih edilmesinin en önemli nedenleri konforlu, acısız ve ağrısız olmasıdır. Aynı zamanda tüm cilt tiplerine uygulanabilir olması, en önemli özelliklerinin başında gelmektedir. Cilt rengi esmer, beyaz, bronz fark etmeksizin her tona uyumludur. Aynı zamanda bu cilt tonlarına uyumundan dolayı her mevsim uygulanabilir. Her mevsim uygulanabildiği için istediğiniz her an seanslara başlayabilirsiniz. Kıl yapısı, cilt rengi ne olursa olsun Buz lazer istenmeyen tüyler için 1 numaradır!

Buz Lazer Nasıl Uygulanır? Buz lazer ile eğer herhangi bir hormon probleminiz ya da başka sağlık sorununuz yok ise istenmeyen tüylerde azalma görülür. Lazer cihazının geniş bir başlığı vardır. Bu sayede seans süreleri oldukça kısalmıştır. Ortalama olarak bir seans süresi 35 ile 40 dakika olarak değişkenlik gösterir. Buz lazer, in-Motion isimli bir uygulama tekniğine sahiptir. Bu uygulama tekniği patentlidir ve kıllar seviyeli olarak ısıtılır. Bu teknik ile 1 saniyede 10 atış yapılır. Buz lazer ülkemizde, hastaneler ve seçkin kliniklerde, güzellik merkezlerinde uygulanmaktadır. Buz lazer epilasyon; dermatologların, medikal estetik uzmanlarının ve plastik cerrahların da içinde bulunduğu 600’den fazla uzman tarafından uygulanmaktadır. Buz Lazer Sağlığa Zararlı Mıdır? Bu kadar faydalı özelliğini konuştuktan sonra buz lazer zararları var mıdır yok mudur merak ediyorsunuzdur. Öncelikle belirtmeliyiz ki yapılan bilimsel çalışmalarda buz lazerin herhangi bir sağlık sorununa sebep olduğu ya da olabileceği kanıtlanmamıştır. Uygulamada yapılan işlemler sık tekrar ile çok düşük seviyelerde uygulanır. Bu nedenle de cildin tahriş olma riski minumuma indirilmiş olur. Tahriş görülse bile çok derinlere ulaşacak kadar ciddi olmaz. Bu nedenle de iç organlara ulaşıp herhangi bir sağlık sorunu yaratması çok olası değildir. Diğer epilasyon tekniklerinde ciltte kızarıklık ve tahriş görebilirken buz epilasyonda soğutucu özellikten dolayı bu durumlar ile karşılaşmazsınız. Çok hassas bir cildiniz varsa hafif derecede tahriş görülse bile birkaç gün içerisinde cilt eski haline geri döner.