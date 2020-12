Buz lazer nedir? Buz lazeri neden tercih etmeliyiz?

Buz Lazerin Farkı Nedir?

Buz lazerin ICE teknolojisine sahip olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bu teknoloji ile cildi -3 dereceye kadar soğutur ve epilasyonun konforlu yapılmasını sağlar. Bu soğutma işlemi ile ciltte leke ya da yanma gibi yan etki oluşumu ortadan kaldırılır. Tüm lazer tiplerinden farklı olarak buz lazer, cildin ısınma hissi yerine serinleme hissi verdiği için istenmeyen tüy ve kıllarda kalıcı bir çözüm sağlar. Aynı zamanda soğuma teknolojisinin mükemmelliği sayesinde herhangi bir ağrı ya da acı hissetmeden epilasyon uygulanır.

Buz lazer, diğer yöntemlere kıyasla pek çok farklı alanda avantaj sağlar. Yıllardır pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda sahip olduğu son teknoloji ve kullanıcı beklentilerini dikkate alması bakımından buz lazer geri kalan tüm yöntemlerden büyük bir fark ile öne çıkar. Buz lazer yaptıranlar tarafından tercih edilmesinin en önemli nedenleri konforlu, acısız ve ağrısız olmasıdır.

Aynı zamanda tüm cilt tiplerine uygulanabilir olması, en önemli özelliklerinin başında gelmektedir. Cilt rengi esmer, beyaz, bronz fark etmeksizin her tona uyumludur. Aynı zamanda bu cilt tonlarına uyumundan dolayı her mevsim uygulanabilir. Her mevsim uygulanabildiği için istediğiniz her an seanslara başlayabilirsiniz. Kıl yapısı, cilt rengi ne olursa olsun Buz lazer istenmeyen tüyler için 1 numaradır!