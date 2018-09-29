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Buzağı ve malaklar podyumda mücadele etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 20:09 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuar'nda podyuma çıkan buzağı ve malaklar kıyasıya yarıştı

Buzağı ve malaklar podyumda mücadele etti

Zonguldak'ta "Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapsamında "En güzel buzağı ve malak" yarışması düzenlendi.

Çaycuma kapalı pazar yeri fuar alanında iki kategoride gerçekleşen yarışmada, ilçenin köylerinden getirilen 24 buzağı ve malak yer aldı.

Hayvan sahipleri, ayak, kuyruk ve kafalarına çeşitli süsler taktıkları malak ve buzağılarını podyuma çıkardı.

Jüri, yarışmada buzağı ve malakları, gelişimi, ırk özellikleri, mizacı, bacak, gövde ve kafa yapısına göre değerlendirdi.

Yarışmada, buzağı kategorisinde 3 aylık simental cinsi buzağısıyla Murat Yılmaz, malak kategorisinde ise Satiye Mantarlı birinciliği elde etti.

Dereceye giren çiftçiler altın ve hayvanları için yemle ödüllendirildi.

Buzağı ve malaklar podyumda mücadele etti

Buzağı ve malaklar podyumda mücadele etti

Buzağı ve malaklar podyumda mücadele etti

Buzağı ve malaklar podyumda mücadele etti

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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma En güzel buzağı ve malak” yarışması Zonguldak

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